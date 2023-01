“Better call Saul” siempre se mantuvo bajo la gigantesca sombra de “Breaking Bad”, pese a mostrarnos cómo Jimmy McGill se convirtió en el abogado Saul Goodman. Ahora, su paso por los Globos de Oro 2023 demostró nuevamente por qué es la serie más injustamente infravalorada de los últimos años.

En el evento, la producción de Vince Gilligan fue nominada en las categorías ‘Mejor serie dramática’ y ‘Actor principal’. Los fans esperaban que por fin se le hiciera justicia con los preciados galardones, pero al final no logró alzarse con ningún premio y provocó la ira de los fans.

Los fans estallan en redes sociales. Foto: Captura de Facebook

¿Contra qué series compitió “BCS”?

“House of the dragon”, creada por Ryan Condal y George R.R. Martin

“The crown”, creada por Peter Morgan

“Ozark”, creada por Bill Dubuque y Mark Williams

“Severance”, creada por Dan Erickson.

¿Contra qué actores compitió Bob Odenkirk?

Jeff Bridger por “The old man”

Kevin Costner por “Yellowstone”

Diego Luna por “Andor”

Adam Scott por “Severance”.

"Better Call Saul" Kim y Jimmy se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión gracias a las brillantes interpretaciones de Rhea Seehorn y Bob Odenkirk. Foto: AMC

¿”BCS” tendrá otra oportunidad?

Para alegría de los fanáticos, la segunda parte “Better call Saul 6” entrará como contendiente en la última edición de los premios Emmy.

“Better call Saul” tiene disponibles todas sus temporadas en la plataforma de streaming Netflix. Si aún no la viste, esta es tu oportunidad para verla y comprobar de primera mano si era merecedora o no de los premios.