Brenda Matos no debió ser Kimberly en “AFHS”: ¿para qué personaje hizo casting y no quedó?

Con el estreno de “Al fondo hay sitio 10″, los fanáticos esperan que ciertas tramas finalmente tengan solución. Por ejemplo, el caso Jimmy y Kimberly, quienes son pareja desde la temporada pasada, pero no son tan estables como se piensa. Mientras la joven se desvive por su enamorado, él en más de una ocasión le ha dicho que no está interesado en ella.

Kimberly, interpretada por Brenda Matos, es un personaje que ha dividido al público desde su llegada a Las Lomas. Si bien siempre ha estado detrás de Jimmy, ella sabe que el joven está enamorado de Alessia Montalbán.

Mientras vemos lo que pasa con la pareja en “Al fondo hay sitio 2023″, Matos habló sobre su llegada a la serie y a qué personaje postuló antes de dar vida a Kimberly Torrejón Pajares. Para sorpresa de todos, ella sostuvo que por las características del papel, creyó que se trataba de Alessia Montalbán.

“Después de las clases de actuación, impro y marketing, le escribí al jefe de casting de ‘Al fondo hay sitio’. La primera vez fue por Instagram, solo saludándole para enviarle mi reel actoral y pedirle que me considere en alguno de sus proyectos; me agradeció y no hablamos más. Luego de dos semanas publicó un casting y ahí sí volví a postular y me envió los guiones. Estoy casi segura de que fue para Alessia. Nunca fue de mi personaje”, indicó a El Comercio.

"Al fondo hay sitio" no deja de acorralar a sus personajes en divertidos culebrones amorosos. El más reciente ocasionó la pelea entre Alessia y Kimberly. Foto: composición LR/América TV

Así también, Brenda Matos mencionó que el personaje de Kimberly en “Al fondo hay sitio” debía aparecer en un solo capítulo, pero ya que su interpretación recibió buenos comentarios, su tiempo en pantalla creció.

“En realidad, me dijeron que solo me iban a dar el primer capítulo y que si les gustaba a los directores me podrían realizar otra audición. Dicho y hecho, me dieron 10 capítulos más y de ahí seguían escribiéndome más guiones”, sostuvo.