“Al fondo hay sitio 10″: ‘Jaimito’ termina con Kimberly y le rompe el corazón

“Al fondo hay sitio” demostró por qué es la serie peruana más exitosa del momento, por lo que regresó con una temporada 10 cargada de emociones. No solo se romperán relaciones, sino que también empezarán otras entre los miembros de las familias Gonzales y Montalbán.

Como vimos en el último capítulo navideño, ‘Jaimito’ y Alessia finalmente se besaron en Nochebuena. Ambos decidieron empezar una relación, pero primero deberán terminar con sus respectivas parejas, lo que no fue tan sencillo como creían.

¿Qué pasó en el capítulo 3 de “AFHS”?

Para llevar esto a cabo, ‘Jaimito’ le pide consejos a ‘Koky’ y Félix para saber qué decir exactamente y no lastimar a Kimberly. Cuando le termina, ella rechaza su decisión y le dice: “Al principio, no te supe valorar, y ahora me gustas mucho”. No obstante, el menor de los Gonzales no cambia de opinión.

Luego de pedirle perdón por la ruptura, él se va y la deja llorando entre lágrimas. Lo más intrigante estuvo en los últimos minutos, cuando ella termina sonriendo y planeando una represalia.

Una ruptura esperada por varios fans. Foto: América TV

Por otro lado, Alessia trata de terminar con Remo, pero no logra tener las fuerzas para llevarlo a cabo. A ‘Jaimito’ solo le quedará esperar para que su relación deje de ser secreta.

“Al fondo hay sitio” se puede ver a través de América Televisión. En caso de que te la pierdas, puedes encontrarla en su página web, aplicación América TvGO e incluso su canal de YouTube.