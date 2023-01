TNT Latinoamérica no emitirá los Globos de Oro 2023: ¿dónde ver la ceremonia?

La señal de TNT Latinoamérica no transmitirá los Globos de Oro 2023. Este martes 10 de enero, la ceremonia, que premia a lo mejor de la televisión y el cine, podrá verse desde NBC en Estados Unidos, pero no será televisada para una parte de la comunidad hispanohablante. De tal manera, con la interesante lista completa de nominados y los diferentes actores que asistirán al hotel Beverly Hilton en California, ahora los fanáticos de las series y películas del año se preguntan en qué otro canal se podrá mirar dicho evento. ¿Dónde ver la gala?

¿Qué canal transmitirá los Globos de Oro 2023?

Los Globos de Oro 2023 EN VIVO se transmitirán por medio de NBC para la región de Estados Unidos, tal y como se viene haciendo desde 1995.

Los Globos de Oro 2023 tendrán lugar este martes 10 de enero y serán transmitidos desde diferentes canales y medios online. Foto: composición/AFP/HBOMax/Netflix/ParamountPictures/

Esta será la edición número 80 de los premios que cada año marcan el punto de partida para las demás ceremonias relacionadas con el cine y TV.

¿Por qué TNT no pasará la ceremonia de los Globos de Oro 2023?

De momento, TNT no ha especificado por qué no emitirá los Globos de Oro 2023. Sin embargo, la información se ha podido verificar a través de la programación oficial del canal. Ahí no aparece listada la entrega de premios.

No te pierdas los Globos de Oro 2023, la ceremonia que premia lo mejor de la televisión y el cine. Foto: composición/AFP/Netflix/Disney

Cabe resaltar que la gala del año pasado tampoco fue transmitida en ningún país debido a una fuerte polémica contra la Asociación de Prensa Extrajera de Hollywood (organizadora del evento) y la pandemia.

¿Dónde ver los Golden Globes gratis online?

Los Golden Globe 2023 ONLINE se podrán ver vía streaming a través de la plataforma Peacok, misma que solo está disponible en Estados Unidos.

El listado de nominaciones al Globo de Oro 2023 reúne producciones y artistas reconocidos. Entre ellas, "Better Call Saul", "Wednesday", "Dahmer", entre otros. Foto: composición LR Gerson Cardoso / Golden Globes

Ya que TNT Latinoamérica no transmitirá el evento, ahora los fanáticos de dicha región no tendrán manera de sintonizar la ceremonia de premiación.