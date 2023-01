“The last of us”: serie de HBO conquista a la crítica y emociona a los fans

“The last of us” ha calado hondo en el mundo de los videojuegos gracias a su historia de supervivencia. Luego de 9 años, HBO Max lanzará una serie con Pedro Pascal y Bella Ramsey dando vida a Joel y Elli, respectivamente. Su estreno está agendado para este 15 de enero y los gamers no podrían estar más emocionados por ver el resultado.

Las expectativas son altas, pero las primeras críticas ya auguran que será un gusto y que dejará satisfechos a los fanáticos más exigentes.

¿Qué dijo la crítica de “The last of us”?

Collider: “Druckmann y Mazin han cogido esta historia inolvidable y la han hecho más rica e impactante, dejándonos vivir con estos personajes y su mundo de una manera que no podíamos hacerlo en el juego. ‘The last of us’ es un éxito monumental”.

Empire: “Fácilmente la mejor adaptación de un videojuego hecha nunca: una que profundiza en el lore distópico del juego mientras se mantiene fiel a su núcleo emocional. Como el juego, es una obra maestra”.

The Telegraph: “En su escala, la representación del terror y la visión creíble de la amistad en el desastre hace de ‘The last of us’ pieza rara de televisión: una adaptación que te hace querer jugar el juego”.

IGN: “‘The last of us’ de HBO es una adaptación impresionante que debería emocionar a los recién llegados y enriquecer a aquellos que ya están familiarizados con el viaje de Joel y Ellie por igual”.

¿De qué trata “The last of us”?

Conoce aquí todo sobre la adaptación de HBO. Foto: composición LR / HBO Max

“The last of us” se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. Joel es un sobreviviente que es contratado para acompañar a la niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena.

La serie está producida por Craig Mazin, el creador de “Chernobyl”, y Neil Druckmann, el escritor y director creativo del videojuego de Naughty Dog. Se trata de una dupla que les quitó la preocupación a los fans temerosos de una adaptación fallida.