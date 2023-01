Cine y series 10 ENE 2023 | 19:48 h

“The last of us”: serie de HBO conquista a la crítica y emociona a los fans

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizarán la adaptación de HBO. Las expectativas son altas, pero todo parece indicar que será un éxito total.

"The last of us" de HBO podría romper la mala racha de videojuegos mal adaptados. Foto: composición LR / HBO Max