“House of the dragon”, la exitosa precuela de “Game of thrones”, llegó a HBO Max para quedarse. Rompió récords y se convirtió en el show más visto en la historia de la plataforma de streaming, pero no podía contentarse solo con eso: esta noche triunfó como la mejor serie del año en la edición 80 de los Globo de Oro.

“Creo que cuantas más historias de fantasía grandes, caras, realmente caras funcionen en la televisión, mejor para nosotros los fans, porque harán más de estas”, declaró Ryan Condal para The Hollywood Reporter sobre la realización de shows como este.

Las víctimas de “House of the dragon”

En esta oportunidad, “La casa del dragón” tuvo una competencia reñida pero demostró la grandeza de su producción detrás. Estos fueron los otros contendientes:

“Better call Saul”

“The crown”

“Ozark”

“Severance”.

¿De qué trata “House of the dragon”?

La serie nos cuenta qué le pasó al linaje de los Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros, hasta su caída en la revolución. Asimismo, vemos cómo un conflicto intrafamiliar causará la división de la realeza en dos bandos.

¿Por qué hizo historia en HBO Max?

“House of the dragon” llegó a HBO Max el 16 de octubre del 2022. Su estreno fue tan exitoso que la plataforma de streaming colapsó. Días más tarde, el servicio reveló que el show se convirtió en su estreno más visto en América Latina.

“HBO Max tiene sin duda los mejores fans del mundo. Estamos encantados de haberlos visto a todos esperando ansiosamente el estreno de ‘La casa del dragón’ y sabemos que están ansiosos por volver a la tradición de los domingos”, dijo Tomás Yankelevich, chief content officer de Warner Bros Discovery Latin America, sobre su acogida.