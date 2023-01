Brendan Fraser: ¿por qué se negó a ir a los Globos de Oro 2023 pese a su nominación?

A escasas horas de los Globos de Oro 2023, los fanáticos están a la espera de ver a sus estrellas, series y películas favoritas llevarse un premio a casa. Con más de una personalidad confirmada en el evento, quien decidió estar fuera fue Brandan Fraser, que este año ha sido nominado a mejor actor tras su trabajo en “The whale”.

Marcando uno de los retornos a Hollywood más comentados en el 2022, el intérprete respondió sobre la temporada de premios en el 2023 y cómo los Golden Globes no estaban entre los encuentros que tenía pensado asistir. Una denuncia que hizo años atrás es la respuesta.

Brandan Fraser y su denuncia de acoso sexual que lo alejó del cine

“Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) que respeto por ellos. Mamá no crio a un hipócrita. Puedes llamarme de muchas maneras, pero de esa no, porque no lo soy”, contestó Fraser en noviembre de 2022 a GQ cuando se le preguntó si asistiría a la gala del 2023.

Actor logró éxito en la década de los 90 y los 2000. Foto: EFE

Su negativa está ligada una charla que tuvo con el mismo medio en el 2018, año en el que dijo que el periodista Philip Berk lo agredió sexualmente en el 2003. Según su testimonio, el hecho se llevó a cabo en el hotel Beverly Hills tras un almuerzo que organizó la HFPA.

“Luego de lo que pasó, me volví una persona retraída. Eso me hizo retroceder y recluirme en casa. Quería llorar, pero no lo hice. No pude”, se lee en parte de la entrevista que concedió el intérprete.

¿Qué pasó con Philip Berk? Tras negar y cuestionar la versión de Fraser, el periodista continuó en el cargo hasta el 2021. Fue separado de la institución, después de 44 años de trabajo, luego de que salieran a la luz correos electrónicos en los uqe describía el Black Lives Matter como un “movimiento de odio racista”.

“The whale”, el gran regreso a Hollywood de Brendan Fraser

El actor, que en la década del 90 logró fama mundial, ha destacado en la industria por ser protagonista de películas como “Gorge de la selva” o “La momia”. Tras el incidente con Philip Berk, problemas familiares y demás, el intérprete llevó su carrera a un perfil bajo.

Con el paso de los años, su regreso a las grandes ligas de Hollywood ha sido seguido por sus fanáticos y por los críticos, quienes están contando los días para ver “The whale”, película en la que es dirigido por Darren Aronofsky.

En la cinta, Fraser interpreta a un profesor de inglés que sufre de obesidad severa y vive recluido en la virtualidad. Esto, mientras intenta reconectar con su hija adolescente, personaje interpretado por Sadie Sink. “The whale” llega a Perú el próximo 9 de marzo.