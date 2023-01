“Al fondo hay sitio” regresó con una novena entrega y no pasó desapercibida por los fans. En esta oportunidad, la ficción no contó con la participación de Efraín Aguilar, pero fue todo un éxito y demostró que tiene mucho potencial para seguir adelante gracias a la incorporación de nuevos personajes que revitalizaron a Las Nuevas Lomas. No por nada la producción confirmó el estreno de la temporada 10 de AFHS. Entérate aquí a qué hora empieza el capítulo 1 y cómo verlo por América Televisión y América TV GO.

"Al fondo hay sitio 10": Sigue aquí el minuto a minuto del primer capítulo 12:15 ¿Dónde ver los capítulos completos de "Al fondo hay sitio? Los capítulos de "Al fondo hay sitio" se pueden ver en América Televisión. En caso de que te los pierdas, puedes encontrarlo en su página web, aplicación América TV Go e incluso su canal de YouTube. 12:10 ¿Dónde ver América TV GO en vivo online? “Al fondo hay sitio” se puede ver en vivo a través de América TV Go desde el teléfono móvil o su página web. Todos sus episodios llegan eventualmente después de la transmisión original en pantalla chica. 12:06 ¿Qué canal es América TV? - DirecTV/Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD) - Movistar TV/Canal 104 (SD) Canal 704 (HD) - Claro TV/Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD) - Movistar TV/Canal 4 (SD) Canal 704 (HD) - Claro TV/Canal 4 (SD) Canal 504 (HD) - Cablemas/Canal 4 (SD) Canal 110 (HD) - Cable Perú/Canal 4 - Visión Perú/Canal 4 - Best Cable/Canal 4 - Star Globalcom/Canal 13. 11:39 "Al fondo hay sitio" 2023: reparto - Yvonne Frayssinet como Francesca Maldini - Adolfo Chuiman como Peter McKay - Mónica Sánchez como ‘Charo’ Flores - Erick Elera como Joel Gonzales - Magdyel Ugaz como ‘Teresita’ Collazos - Carlos Solano como Félix Panduro - David Almandoz como Pepe Gonzales - Laszlo Kovacs como ‘Tito’ Lara - Paolo Goya como Hiro Moroboshi - María Grazia Gamarra como Macarena - Giovanni Ciccia como Diego Montalbán - Karime Scander como Alessia Montalbán - Franco Pennano como Cristóbal Montalbán - Jorge Guerra como ‘Jaimito’ Gonzales - Guadalupe Farfán Carreño como July. 11:38 ¿A qué hora empieza "Al fondo hay sitio" temporada 10? En el caso de Perú, la serie peruana se podrá ver desde las 8.40 p. m. Si lo ves desde el extrnajero, te compartimos el horario de cada país en Latinoamérica: * México y Colombia: 8.40 p. m. * Venezuela: 9.40 p. m. * Chile y Argentina: 10.40 p. m. * España: 3.40 a. m. del día siguiente. 11:37 ¿Cuándo se estrena "Al fondo hay sitio" 2023? La décima temporada de “Al fondo hay sitio” verá la luz hoy, 9 de enero del 2023, en la pantalla chica.