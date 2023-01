Eduardo Schuldt: “El cine animado es lo que amamos”

Eduardo Schuldt presentó Una aventura gigante, que entra a las salas este 12 de enero y que nos presenta la historia de Sebastián, Sophia y el pequeño Wawa, quienes emprenderán un inesperado y extraordinario viaje que los llevará a un mundo desconocido inspirado en la cultura Nazca.

¿Cuál ha sido el gran desafío al volver a realizar otra película animada?

Ha sido el presupuesto, no hay mucha vuelta que darle, es lo más complicado. Hacer cine animado es muy caro. Es un proceso lento. Una aventura gigante la empezamos a trabajar a inicios del 2019, tuvimos una pausa por la pandemia y luego retomamos. Es un proceso largo, que involucra mucha gente.

¿Algunos se preguntarán por qué te arriesgas?

Sí, es un sacrificio muy grande y no solo mío sino de todo el equipo. Pero, bueno, es un poquito lo que amamos. Yo te digo, cada día que veo una toma nueva es fascinante. Esto no existía, la historia, los personajes, y de pronto hacer algo totalmente original, es muy gratificante ver cómo va tomando vida la película.

¿Nunca pensaste en desistir?

Mira, te voy a contar algo. Hace 30 años, estaba terminando la carrera de Comunicación y mi proyecto final era un tráiler para hacer una película animada. Invitaron a un jurado y gracias a Dios fuimos los número uno en todo. Pero se me quedó en la mente lo que una de las personas me dijo: “Eduardo, todo está bien, pero tú sabes que en este país no se puede hacer cine animado, no hay forma”. Yo, la verdad, no supe ni qué responder, pero eso siempre se me quedó. Algunas personas ya tienen esa mentalidad de que las cosas no se pueden hacer, pero yo persistí y empecé a trabajar en Piratas en el Callao, mi primera película, allá por el 2003.

Una aventura gigante nos presenta la cultura Nazca. ¿Tocaste las puertas de alguna entidad del Estado para su promoción y/o ayuda?

No hemos recibido ningún apoyo del Estado a pesar de saber que esta película ya la vendimos a toda Latinoamérica en digital, al Caribe y a España . Y es una película que habla sobre una cultura peruana importantísima. Yo a veces pienso qué mejor manera para promover el Perú que esta, pero a pesar de eso no recibimos ningún apoyo del Estado. Es un poquito frustrante esa parte. Claro, hemos llamado a las entidades, pero no hubo ninguna respuesta. Es más, hemos tenido reuniones y todo.

¿Por qué debería verse esta película?