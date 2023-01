Bautista deja Marvel y rechaza ser como Dwayne Johnson: “Quiero ser un actor respetado”

Dave Bautista dejó en claro que “Guardianes de la galaxia 3″ será la última película del Universo Cinematográfico de Marvel en la que participará. De esta forma, se enfocará en buscar papeles más serios que posicionen su nombre entre los más solicitados de la industria.

“Estoy muy agradecido por Drax. Lo adoro. Pero acabar fue un alivio. No todo fue bueno. Fue duro interpretar este personaje. El proceso de maquillaje me estaba agotando. Y no sé si quiero que él sea mi legado. Es una interpretación tonta y quiero hacer cosas más dramáticas”, dijo a GQ.

Tras esto, el actor recalcó que no le importa ser una estrella de cine, sino ganar experiencia y saber que ha logrado algo realmente importante. “Nunca quise ser el nuevo The Rock. Simplemente, quiero ser un buen actor. Uno respetado”, subrayó.

“No vivo una gran vida glamorosa. Vivo aquí en Tampa. No me importa el centro de atención, no me importa la fama. Quiero el respeto de mis compañeros”, finalizó al respecto.

¿Cuáles son las mejores películas de Bautista?