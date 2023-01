“Avatar 2″ es un éxito y obliga a James Cameron a hacer las secuelas

“Avatar 2”, dirigida por James Cameron, fue una de las películas más esperadas del año. Las expectativas eran altas y el resultado no ha dejado indiferente a nadie. En cuestión de semanas, el filme logró rebasar grandes producciones como “Top gun: Maverick” y ya recaudó US$1.500 millones a nivel mundial.

Como se recuerda, el cineasta ya había señalado que “El camino del agua” era el comienzo de una historia mucho más grande compuesta por cinco cintas si la taquilla lo ameritaba. Ahora, parece que su sueño se volverá realidad y los fans no podrían estar más emocionados al respecto.

“Parece que la fuerza que el filme tiene ahora nos va a llevar a rebasar fácilmente el punto de rentabilidad en los siguientes días, así que no creo que me pueda escapar de esto. Voy a tener que hacer estas otras secuelas”, dijo Cameron durante “Who’s talking to Chris Wallace” sobre la taquilla de “Avatar 2″.

”Estoy seguro de que pronto tendremos una discusión con los altos mandos de Disney sobre el plan para ‘Avatar 3′, que ya está rodada y fotografiada en su totalidad. Y luego ‘Avatar 4′ y 5, que ya hemos escrito e incluso de la cuatro ya hemos filmado algo”, fueron sus últimas palabras al respecto.

"Avatar 2" cuenta con estrellas como Sam Worthington, Sigourney Weaver y Kate Winslet. Foto: composición LR / Disney

¿De qué trata “Avatar 2”?

Jake Sully y Ney’tiri han formado una familia tras la batalla que casi devasta a Pandora. Sin embargo, se verán obligados a abandonar su hogar nuevamente cuando un antiguo enemigo vuelve y amenaza con separarlos para siempre.

La cinta se encuentra en distintas cadenas de cine del Perú, como Cineplanet y Cinemark. Eventualmente, también llegará al streaming mediante Disney Plus.