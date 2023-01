¿Paul en “Los años maravillosos” era Marilyn Manson? Leyenda urbana explicada por su actor

Este quizás es uno de los primeros bulos de internet. Emitida entre 1988 a 1993, “Los años maravillosos”, protagonizada por Fred Savage, Danica McKellar y Josh Saviano, llegó a la televisión para mostrar cómo los problemas de adolescentes, el amor, la familia y la muerte se unieron para dar vida a una de las series más icónicas de la TV.

Con el final de “The Wonder Years”, cada intérprete tomó caminos distintos. Uno de ellos, Saviano, que dio vida a Paul Pfeiffer, se alejó de la industria y decidió estudiar Derecho. Mientras estaba en la universidad, un rumor sobre él y Marilyn Manson se hizo popular en foros de internet.

Josh Saviano dio vida a Paul Pfeiffer en "Los años maravillosos" Foto: ABC

El rumor de Marilyn Manson interpretando a Paul Pfeiffer es falso

Sin saber de dónde nació el rumor de que Brian Warner (Marilyn Manson) dio vida a Paul Pfeiffer, en el 2013 el actor Josh Saviano habló con el programa “The Yo Show” de Yahoo! sobre este tema. Más allá de molestarse por ser parte de un viral que lleva décadas en internet, él lo tomó como algo anecdótico.

“Debo ser uno de los primeros rumores de internet, esto data desde 1994, y la red recién estaba a punto de ser lo que hoy es. Me entero de esto en la universidad gracias a mis compañeros, pero también por alguien de ‘Los años maravillosos’”, comentó.

Por aquel entonces, Saviano era un estudiante de leyes de la Universidad de Yale, y cuenta que se enteró de lo que decía la gente de él por Danica McKellar, Winnie Cooper en la serie que lo llevó a la fama.

“No tenía idea de quién era Marilyn Manson. Así que hablé con mis amigos para que me explicaran. Progresivamente, se convirtió en una anécdota divertida para todos en la escuela”, dijo Saviano.

Lo curioso es que el actor no solo habla de que Marilyn Manson ha estado relacionado con su personaje, también artistas como Lady Gaga y Patrick Carney. Más allá de estar interesado en que este rumor de “Los años maravillosos” muera en internet, dice que “le encanta”.

“Más de 20 años después, esto sigue. Pero no solo ha sido con él, otros músicos han sido relacionados. Lady Gaga, por ejemplo. Yo no tengo habilidad musical, así que me fascina”, explicó.

"Los años maravillos" es una de las series ícono de la TV. Foto: ABC

El rumor sobre Paul Pfeiffer, que desde los 90 ha sorprendido a más de un televidente, tiene explicación. ¿A su actor le molesta lo que dicen de él? No, por lo menos hasta ahora le divierte.