“House of the dragon”: director deja la serie tras pelea con HBO

“House of the dragon” nos trajo de regreso al universo de “Game of thrones” 300 años antes de lo que conocimos. Así, conocimos el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la guerra “La danza de los dragones”.

Las expectativas eran altas y más de uno se preguntaba si la precuela superaría a su predecesora. Sin embargo, su esperado estreno en HBO Max dejó boquiabiertos a todos los espectadores y demostró que el épico universo aún tiene mucho por contar en una segunda temporada.

El director Miguel Sapochnik y su esposa se retiran

Miguel Sapochnik y Alexis Raben. Foto: HBO

El futuro de la serie parecía estar bien encaminado, pero la salida de dos importantes miembros del equipo podría afectar el rumbo que tomará la historia. Se trata de Miguel Sapochnik, responsable del capítulo “Batalla de los bastardos” de GOT, y su esposa Alexis Raben, interprete de la doncella de la reina Alicent.

Según el último informe de Puch, Sapochnik enfrentó a HBO luego de que ellos negaran que su esposa se vuelva productora de la segunda temporada. Los ejecutivos no creían que ella tenía la suficiente experiencia para ese cargo y no encontraron solución para calmar su enojo.

¿”House of the dragon” será cancelada?

"House of the dragon" tiene preocupados a los fans. Foto: composición LR / HBO

Los rumores sobre la cancelación de “House of the dragon” tras el altercado han preocupado a los fans. No obstante, la serie seguirá adelante con un cambio de mando. Ahora, Ryan Condal será el único showrunner de la segunda temporada, mientras que Alan Taylor se integrará como productor ejecutivo y director.

La segunda entrega llegará a mediados de 2024, pero aún no cuenta con una fecha de estreno en específico. Solo queda esperar ver el resultado para saber si la historia logrará mantener su nivel.