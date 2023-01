“Avatar 2″ ya es la más taquillera del 2022: así salvó sus secuelas y a James Cameron

“Avatar: el camino del agua″ de James Cameron llegó a los cines con dos grandes retos por delante: estar a la altura de las altas expectativas creadas por el director y convertirse en un gigantesco éxito de taquilla para recuperar su inversión.

El estreno del film puso en juego la carrera del cineasta y la realización de la saga pensada para cinco entregas. Después de 13 años, el mundo de Pandora le sonríe nuevamente al creador, quien le demostró a sus haters que su universo ficticio aún tiene mucho que contar.

“Avatar 2″: ¿cuánto ha recaudado a nivel mundial?

Como se recuerda, Cameron explicó a GQ que este es el peor caso de negocios en la historia del cine y que una taquilla desastrosa significaría su final en la industria. Ahora que ya tenemos las cifras oficiales de su recaudación a nivel mundial, podemos decir que ha sido un éxito.

La secuela de “Avatar” se ha convertido en la undécima película en la historia de la taquilla en superar los US$1,500 millones, dejando atrás grandes producciones como “Top gun: Maverick”, “Jurassic world: dominion” y “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

"Avatar 2" cuenta con estrellas como Sam Worthington, Sigourney Weaver y Kate Winslet. Foto: composición LR / Disney

El futuro del universo Avatar

En una entrevista para Empire, el cineasta contó que “Avatar 2″ solo era el comienzo de una historia mucho más grande y que quiere hacer un total de cinco películas. “La tercera está hecha, así que saldrá de todas maneras. (...) La cuatro es una bomba y realmente espero poder llegar a hacerla”, adelantó.