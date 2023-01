“Romeo y Julieta”: Olivia Hussey y Leonard Whiting demandan a Paramount por “abuso sexual” y fraude

“Romeo y Julieta”, la película dirigida por Franco Zeffirelli, llegó en 1968 para traer la obra de Shakespeare a la pantalla grande. Ganó dos premios Oscar y sigue dando de qué hablar, pero no de la forma en que sus fans quisieran tras la última demanda de sus protagonistas.

Olivia Hussey y Leonard Whiting demandaron a Paramount por abuso sexual, acoso sexual y fraude. Ambos tenían 15 y 16 años, respectivamente, cuando grabaron el film. Ahora buscan una indemnización de más de 500 millones de dólares.

Los desnudos que vieron la luz en el film

En “Romeo y Julieta”, pudimos ver las nalgas desnudas de Whiting y los senos desnudos de Hussey. El director les dijo que no tenían otra opción. De no hacerlo, la película fracasaría y sus carreras se verían perjudicadas, por lo que creyeron que no tenían otra opción que actuar desvestidos con el maquillaje corporal.

Como resultado de la forma en que fueron tratados, ambas estrellas sufrieron daños emocionales y angustia mental durante décadas.

Olivia Hussey y Leonard Whiting protagonizaron la película. Foto: Paramount

¿Por qué tardaron en entablar una demanda?

El gerente comercial de los actores, Tony Marinozzi, reveló que el director y el estudio los habían traicionado. Según indica, la pareja no pudo tomar medidas antes porque temían que hubiera ramificaciones en sus carreras y que no les creyeran.

“En ese momento, simplemente no había forma de contar esa historia para que la gente escuchara, y es algo con lo que han tenido que vivir y, probablemente, luchar toda la vida”, declaró a BBC News. Asimismo, agradeció a los movimientos como #MeToo a través de distintas plataformas.