La organización de los Globos de Oro alista su regreso con una ceremonia presencial que tendría a sus principales nominados, a pesar de haber enfrentado un ‘boicot’ en el 2021 y que cerró con un anuncio a través de su portal web y sin estrellas en el 2022. En busca de recuperar su prestigio luego de un año de “reestructuración”, ayer confirmaron a sus primeros presentadores.

“¡Estamos encantados de anunciar el primer grupo de presentadores de los premios Globo de Oro de este año! Sintonice los #GoldenGlobes el martes 10 de enero”, escribieron junto a una lista que incluye a Ana de Armas, Billy Porter, Jamie Lee Curtis y Quentin Tarantino.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood fue acusada de racismo y convocó a periodistas afroamericanos a sus filas. En la ceremonia virtual del 2021, las anfitrionas Amy Poehler y Tina Fey se refirieron a las críticas. “La HFPA está formada por noventa blancos heterosexuales”.

Además de las protestas por la falta de diversidad, se sumaron acusaciones de falta de ética por parte de los responsables de la selección y votación de las películas. “Se rumorea que los representantes personales (de los artistas) no permitirían que sus clientes volvieran al escenario”, dice la revista Deadline sobre el trabajo de convencer a cada uno de los actuales nominados.

La actriz cubana, Ana de Armas, está nominada como Mejor Actriz de Drama por interpretar a Marilyn Monroe en Blonde, drama con el que podría alcanzar su primera nominación al Óscar. Por su lado, Jamie Lee Curtis está nominada a Actriz de Reparto por la película Everything Everywhere All at Once. También asistirá Niecy Nash quien postula a Actriz de Reparto en Serie Limitada/Película de TV por ‘Dahmer -Monster: La Historia de Jeffrey Dahmer’.

La organización adelanta que, como parte del espectáculo tendrán como invitada a la aclamada pianista, compositora y productora Chloe Flower. “La artista de Sony Music lanzará una nueva canción titulada ‘Golden Hour’ que se dice que está inspirada en su próxima aparición”, señala The Hollywood Reporter.

A pesar de los cineastas, actrices y actores que caminarán por la alfombra roja, existen figuras que no acudirán a la ceremonia. Entre ellos, el favorito al Óscar y estrella de la película ‘The Whale’, Brendan Fraser. El actor postula al Globo de Oro a Mejor Actor de Drama, pero en una entrevista con la revista GQ dijo que no irá a los Globos porque “es por la historia que tengo con ellos… Y mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”.

Fraser acusó al ex presidente y miembro de la HFPA, Philip Berk, de tocarlo de forma indebida en un almuerzo de 2003 en el Hotel Beverly Hills. Aunque Berk negó las acusaciones, renunció a su cargo. En medio de las denuncias, la organización fue acusada también por Scarlett Johansson de sexismo.

De otro lado, Tom Cruise, luego de devolver sus tres premios en protesta por la falta de diversidad, sería otro ausente de la edición 80, a pesar de que ‘Top Gun: Maverick’ está nominada a dos Globos de Oro. Para la prensa estadounidense, todavía existe la posibilidad de que la segunda premiación más importante del cine no se recupere de la controversia.

La organización apuesta volver un martes con Jerrod Carmichael como anfitrión de la ceremonia que se transmitirá en vivo por NBC y por streaming. Eddie Murphy, recibirá el Premio Cecil B. DeMille 2023 y el ganador de cinco Globos de Oro Ryan Murphy, recibirá el Premio Carol Burnett.