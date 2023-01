¿Qué pasó con Fred Savage de “Los años maravillosos”? La razón por la que Disney lo despidió

Gran revuelo causó cuando se dio a conocer que la exestrella de “Los años maravillosos”, Fred Savage, fue despedido en el 2022 del reboot que venía desarrollando Hulu, marca de Disney. Debido a que más de uno esperaba los capítulos, una noticia confirmación el alejamiento del actor de 46 años del proyecto tras una denuncia por ‘conducta inapropiada’.

En aquel entonces, poco se dijo sobre lo que realmente pasó con Savage y las seis mujeres del equipo de producción que lo expusieron ante el área de Recursos Humanos de la cadena. El motivo detrás de la denuncia, por lo que dijo una de ellas, fue el constante hostigamiento que recibían por parte del intérprete. “Nos daba temor por las integrantes más jóvenes del staff”, explicó a THR.

La denuncia contra Fred Savage

De acuerdo a Variety, Savage fue separado del reboot de “Los años maravillosos”, en el que ejercía el cargo de director y productor, al ser denunciado por conducta inapropiada. Según el medio, las mujeres se quejaron por el comportamiento que tuvo el actor con ellas en la grabación de la serie. Tras una investigación interna, representantes de Disney anunciaron el cese de su contrato.

“Se inició una indagación y se le prohibió la entrada al set. El 6 de mayo se decidió su salida del show, el mismo que había sido renovado para una segunda temporada”, dijo un portavoz Disney’s 20th Television al medio especializado.

Fred Savage logró fama mundial con "Los años maravillosos". Foto: EFE

Fred Savage se pronunció tras su despido

En agosto de 2022, y con la prensa indagando en su caso, el actor envió una carta a The Hollywood Reporter para hacer llegar un mensaje a los televidentes sobre las acusaciones en su contra: “He trabajado en cientos de sets de televisión con decenas de personas y siempre he contribuido a preservar un ambiente seguro de trabajo”, comentó.

”Es triste saber que tengo compañeros que piensan que no he conservado estos lineamientos. Estos incidentes no sucedieron. Trabajaré para cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien. Para mí no hay nadie más importante que un compañero de trabajo, amigo, pareja y toda persona que me brinde su apoyo”, concluyó.

No es la primera vez: ¿qué pasó en “Los años maravillosos” y en la serie “The grinder”?

"Los años maravillos" con Fred Savage - Crédito: ABC

Como recuerda Vanity Fair, en 1993, Fred Savage fue acusado por la diseñadora de vestuario Monique Long por acoso sexual contra ella en el set. Esta denuncia habría dado pie a la finalización de la serie.

Años después, la misma situación ocurrió en “The grinder” (2018), ya que el actor fue acusado por Younjoo Hwang, integrante del área de vestuario del show. Ella indicó a la prensa que Savage creaba un ambiente de trabajo hostil al emplear una agresividad verbal e insultos contra su equipo.

Younjoo Hwang acusó a Fred Savage en el 2018 por maltrato verbal. Foto: Yahoo

Si bien el actor en todo momento ha negado estas acusaciones, hoy ya no es parte de la televisión. Fred Savage, de 46 años, no ha vuelto a referirse del tema.