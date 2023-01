La serie “Los años maravillosos” llegó a la TV por primera vez a finales de los 80 y estrenó su capítulo de cierre a inicios de los 90. Una tragedia y el amor imposible entre Kevin Arnold y Winnie Cooper marcaron el cierre de esta icónica producción, aunque también fue el punto de inflexión para la carrera de sus estrellas Fred Savage y Danica McKellar, quien cumple 48 años este 3 de enero.

"Los años maravillosos" estrenó su primer capítulo en 1988 y finalizó 1993. Foto: composición LR/ABC

¿Qué pasó con Danica McKellar?

Cuando “The wonder years” estrenó su episodio de conclusión, no todos los actores de su reparto continuaron activamente en la industria. Muchos de ellos quedaron encasillados en sus papeles, tal fue el caso de McKellar.

“Fui a UCLA, pero cuando llegué a la universidad, a donde quiera que iba, la gente de todo el campus gritaba, ya sabes, ‘¡Hola, Winnie!’ o ‘¡Oye, te amé en ‘The Wonder Years!’”, dijo en entrevista con ET (vía CNN).

Aun así, la artista tuvo participaciones eventuales en la industria del entretenimiento. En tal contexto, ha aparecido en títulos como “Walker, Texas Ranger”, “Working” “Sirens” y “The big bang theory” y más.

Además, ha prestado su voz para diferentes personajes animados en producciones como “Justice league”, “Generator Rex”, “Phineas y Ferb”, “DC Super hero girls”, “Young justice” y más.

¿Por qué Danica McKellar se alejó de la actuación?

A pesar de que Danica McKellar tiene trabajos ocasionales de actuación, no se ha mantenido tan activa como otras estrellas que han gozado del mismo nivel de popularidad. De hecho, hubo un tiempo en el que se decidió por tomarse un prologando descanso de esta profesión y optó por un rubro totalmente diferente: las matemáticas.

“Las matemáticas eran un desafío y lo hacía bien. Y me encanta esta sensación de que mi valor, las cosas importantes, no tenían nada que ver con cómo me veía o con la televisión”, expresó en la mencionada entrevista.