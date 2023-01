Las actrices colombianas Laura Londoño (Gaviota), Carmen Villalobos (Lucía) y Mabel Moreno (Lucrecia) anunciaron el estreno del remake de ‘Café con aroma de mujer’ por la señal de Telemundo a partir del 9 de enero. La República conversó con ellas vía Zoom sobre esta historia convertida ya en un clásico en su género.

— Sabiendo el éxito de la primera versión de 1994 que protagonizaron Guy Ecker y Margarita Rosa de Francisco, ¿qué sintieron al escuchar esta oferta para una cuarta versión?

— Carmen: Emoción, ansiedad, ¡todo! De verdad, mucha adrenalina. Lo tengo que decir y lo repito: era mi primer antagónico y decía: “¡Qué responsabilidad! ¡Qué emoción! Qué felicidad tener la oportunidad de poder hacer algo completamente diferente a lo que venía haciendo en mi carrera. Obviamente, siempre van a existir las comparaciones, pero en este caso no le teníamos miedo a las comparaciones porque sabíamos la joya tan divina que teníamos en nuestras manos.

— Laura: ¡Miedo al máximo! Yo te voy a decir que para mí esa llamada me embargó unos sentimientos de gratitud y me sentí honrada. Y esa gratitud... por lo general uno siente por otras personas, por supuesto, con el canal, por llamarme, por tenerme en cuenta. Y lo sentí en especial conmigo. Esa gratitud de reconocerme, de decir: “Gracias por no haber tirado la toalla tantas veces, gracias por insistir, persistir, por seguir buscando cómo cumplir esos sueños”. Me sentí honrada.

— Mabel: Yo miedo, miedo absoluto, terrorífico de enfrentarme a una telenovela que además yo recordaba mucho y que estaba bien hecha, pero era un miedo bonito, que te invita a hacer las cosas bien. Creo que lo más bonito de este proyecto fue haberlo hecho de cero, tener esa posibilidad de crear los personajes desde donde nosotros lo queríamos hacer y no imitando algo que estaba ya bien hecho, que ya casi era intocable.

— ¿Es verdad que les prohibieron verla?

— Carmen: A mí, por ejemplo, me dijeron: “Carmen, ¿tú viste la original?”. Le dije a mi productora que no y le pregunté si tenía que verla. Me dijo: “No, no te preocupes”. Es mejor que no la veas, queremos crear los personajes de cero. Queremos que cada actor imprima su sello.

—Mabel: Yo si me lo prohibí a mí misma. Me dije: “¡No lo vas a ver, no lo vas a ver!” (Ríe). Porque de verdad me daba mucho miedo coger algo que estaba tan bien hecho y volver a verlo y decir: “¿Y ahora, uno qué va a hacer?”. Es mejor empezar desde cero y crear un personaje desde el instinto, desde el trabajo en un libreto, con el director y compañeros. De hecho, la vi de nuevo cuando acabamos de filmar nuestra versión, pero yo sí me la prohibí.

— ¿Con qué se quedan de su personaje?

— Laura: Con esa capacidad de seguir adelante, de no importarle las circunstancias, sin importar el qué dirán. Solo hay que seguir al corazón, los sueños. Esos sueños que nos pueden ayudar a crecer. Y perseguir los sueños y si es necesario volar como Gaviota.

— Mabel: Yo creo que lo que más me gustó es la capacidad de perdonar. Ella, creo, que tuvo un final que la puso en un lugar muy bonito y la capacidad de decir: “No importa lo que haya pasado. No hay nada más libre que perdonar”. Y la nobleza es algo que valoro mucho y ella me dejó esa lección, una mujer con valores que decidió perdonar y seguir adelante. Yo me quedo con eso.

— Carmen: Lucía fue una villana bastante humana, aunque suene raro. Aunque todos tenemos procesos diferentes, hay caminos derechos, otros más curvos. Me gustó muchísimo que al final ella se diera cuenta de lo que valía como mujer, lo que valía como persona. Fue muy bonito darle ese giro al personaje. Es muy bonito saber que algunas personas necesitan tocar fondo para despertar. Y eso es lo que pasó a Lucía.