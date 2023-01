¿Quién es Reynaldo Arenas, el actor que tildó la TV peruana de “basura”?

Reynaldo Arenas se ha convertido en una polémica figura en los últimos días. ¿Por qué? Se han hecho públicos sus comentarios contra los programas de espectáculos y formatos de televisión que son calificados poco constructivos para el público. De hecho. El actor peruano tildó estos contenidos de “basura”, por lo cual ha remecido el medio artístico y ha coincidido con miles de personas en redes sociales.

¿Quién es Reynaldo Arenas? Películas, series y más

Reynaldo Arenas es considerado un primer actor peruano, cuya carrera en la industria del entretenimiento data desde finales de los años 60. Su amplia experiencia lo ha posicionado como una prominente imagen en el campo artístico nacional y, como es de esperarse, sus opiniones tienen un gran peso, avalado por sus años de prolífica trayectoria.

El artista se inició en importantes producciones de TV como “Simplemente María”, “Natacha”, “El ángel vengador: Calígula”, “Los de arriba y los de abajo”, “Luz María” y muchísimas más.

Recientemente, lo vimos en la serie de Latina “Los libertadores”, en donde dio vida a Francisco Condorcanqui, tío de Túpac Amaru, y que criticó posteriormente.

“Al final, por ahí me enteré que lo editaron en Colombia y por supuesto el editor no tenía idea de la historia peruana. Se enfocó en hacer un programa comercial con el morbo, ellos son héroes, son humanos, pero hay cosas más importantes que resaltar. A mí me enfadó muchísimo porque esto no es lo que yo he hecho”, comentó en anterior entrevista a La República.

Reynaldo Arenas interpretó a Francisco Condorcanqui en Los otros libertadores. Foto: captura Latina

Por el lado del cine, Arenas interpretó al hijo de Túpac Amaru en la película “Un mulato llamado Martín” de 1975, también dio vida al mencionado héroe nacional en la cinta “Túpac Amaru” de 1984. En tanto lo hemos visto en otras producciones de la pantalla grande como “Ni con Dios ni con el diablo”, “Max ha desaparecido”, “Flor de retama”, “Al filo de la ley” y muchas más.

Reynaldo Arenas contra la TV peruana

Arenas ha dejado en claro su postura frente a los programas de espectáculos. No obstante, tuvo una clara opinión en contra de uno de estos formatos.

“Yo conozco a muchos amigos que se mueren por ir al programa de Magaly, porque eso les va a dar cierta fama. Tiene que haber una ley para que haya ciertas limitaciones, que se regularice un poco lo que es la TV. Yo tengo que apostar porque en este momento no hay cultura; no veo televisión peruana”, indicó para Wapa.

“A mí la prensa peruana me parece que es la peor del mundo, asquerosa, sucia, interesada, coimera, mermelera. (…) Entonces, preferiría que desaparezcan ese tipo de programas, porque no conducen a nada nuevo”, añadió.