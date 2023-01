“La reina del sur 3″: Cusco testigo de romántica escena, ¿quién se declaró a Teresa?

El estreno de “La reina del sur 3″ en Netflix ha vuelto a poner la historia de Teresa Mendoza entre lo más visto de la plataforma de streaming. Con Kate del Castillo retomando su popular personaje, los fans están emocionados por ver sus aventuras. Una vez más, ella deberá enfrentarse a la DEA, pero también a un rival que la acompaña desde la primera temporada: Epifanio Vargas.

Mientras esperamos la llegada del resto de capítulos de “La reina del sur 3″ en Netflix, fans ya pueden ver su trama, la misma que tiene un momento especial grabado en Perú. Oleg y Teresa son los protagonistas de los capítulos 41 y 42.

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

La declaración de Oleg: ¿qué le dijo a Teresa?

En su búsqueda por saber quién es el jinete negro, ambos son ayudados por un joven (Gerardo Zamora), quien más allá de ser un guía convencional, forma parte de una agrupación de asesinos por encargo. Luego de llegar a Machu Picchu y quedar impresionados por el paisaje, Oleg y Teresa se quedan solos y, después de mucho tiempo, conversan.

Oleg le habla de sus sentimientos a Teresa en Machu Picchu. Foto: Telemundo.

“Creo que ya tienes una idea clara de lo que está pasando. El problema es que mis sentimientos por ti han cambiado, Teresa. Ya no te quiero como amiga. Creo que es algo que ya no puedo ocultar. Julia me reclamaba por nuestra amistad, yo siempre creí que era absurdo. El día que te saqué de la cárcel y no podía revivirte, me sentí miserable. Pensé que te iba a perder. No te dije nada porque sentí que nuestra amistad podría dañarse”, dijo Oleg a una Teresa confundida por sus palabras.

Tras su conversación, Oleg le pide ya no ser más su paño de lágrimas, pero sí ser más que su amigo. Ambos son interrumpidos en medio de su tensa charla.

Los primeros 45 capítulos de la temporada 3 de “La reina del sur” están disponibles en Netflix.