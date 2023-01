“Al fondo hay sitio” con doña Nelly: la única condición de Irma Maury para su regreso

“Al fondo hay sitio” sigue siendo la serie peruana más exitosa de los últimos años. El final de su novena temporada dejó boquiabiertos a los fans por sus sorpresas: Claudia Llanos volvió, la memoria de Don Gilberto se agravó más y Jaimito y Alessia se besaron.

Para alegría de los fans, la producción confirmó una décima entrega para el próximo 9 de enero con el regreso de sus queridos personajes. En ese panorama, más de uno se pregunta si Irma Maury también volverá de la muerte.

Irma Maury le dijo adiós a doña Nelly y “Al fondo hay sitio” en el 2014. Foto: composición LR / América Televisión

La condición de Maury para volver a “AFHS”

En más de una ocasión, Maury rechazó la idea de volver como Doña Nelly. “No extraño a mi personaje. Es más, ya me parecía un poco cargosa porque en la calle me decían ese nombre, y no me gusta”, dijo anteriormente a “América noticias”.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de tener un personaje completamente nuevo, y el guionista Gigio Aranda apoya la idea. “Tengo su regreso pensado hace muchos años. Lo tengo listo, así que, si Irmita quiere, plim”, comentó.

¿Cómo murió Doña Nelly?

Doña Nelly ganó la lotería, pero no pudo con la emoción de ser millonaria como su rival Francesca Maldini. Un infarto finalmente provocó su muerte y don Gilberto descubrió su cadáver en la calle.

El grito de dolor de don Gilberto alertó a la familia, pero ya era demasiado tarde. Nada volvió a ser igual en Las Lomas desde este capítulo de “Al fondo hay sitio”.