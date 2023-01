James Cameron: “Todo se reduce a la estética personal del cineasta”

Mientras que Avatar: el camino del agua, la película de James Cameron, continúa encabezando la taquilla en el mundo, Empire decidió darle la oportunidad a conocidas estrellas para que pregunten al famoso director lo que quisieran. A continuación un resumen de cómo resultó esta entrevista múltiple.

—Sigourney Weaver: ¿Cómo imaginaste por primera vez a los Na’vi?

—Investigué sobre las culturas indígenas de todo el mundo y traté de dibujar algunos denominadores comunes, como su reverencia innata por el mundo vivo que los rodea y sus métodos de cooperación y resolución de conflictos, así como su espiritualidad. Quería que la audiencia se pusiera del lado de los indígenas y viera a los humanos como los invasores del espacio que estaban devastando su mundo. Algunos de los primeros diseños de los Na’vi resultaron demasiado anfibios o parecidos a un lagarto. Quería relacionabilidad. Supuse que podíamos relacionarnos emocionalmente con perros y gatos, así que les dimos a los Na’vi colas y orejas expresivas que tenían esa familiaridad. El color azul es por un sueño que tuvo mi madre de una mujer azul con seis senos.

Sigourney Weaver. Foto: difusión

—Zoe Saldaña: ¿Por qué agua?

—La verdad es que me atrajo el océano cuando era un niño que amaba la ciencia ficción y otros mundos. De repente me di cuenta de que existe un asombroso mundo alienígena aquí mismo en la Tierra y que podría ir a explorarlo si simplemente me atara un tanque de buceo. Fue esa promesa de aventura y curiosidad lo que me llevó inevitablemente al océano. Luego, en mis primeros años como buzo, me enamoré del océano, sus habitantes y el atractivo general de los barcos y estar en el mar.

Zoe Saldaña. Foto: difusión

—Matt y Ross Duffer (‘Stranger Things’): Tu racha de películas titánicamente exitosas es discutible sin paralelo en la historia del cine. ¿Hay algún tipo de fórmula secreta que hayas ideado o simplemente haces lo que amas, y resulta que resuena con... todo el planeta?

—Antes de escribir Terminator, hice una lista de las 20 películas más taquilleras de esa época (principios de los 80) e hice algunos análisis sobre lo que todas tenían en común, escribiendo principios como “gente común en circunstancias extraordinarias”, etc., en un bloc de notas. Me sirvió de guía en mis primeros proyectos de pareja. Desafortunadamente, he perdido la lista. Pero, como sabes, una vez que comienzas a publicar tus películas, obtienes muchos comentarios de la audiencia, buenos y malos, que luego pueden guiar la forma en que cuentas las historias en el futuro. En última instancia, todo se reduce a la estética personal de un cineasta. Intento contar historias que me gustaría ver en una sala de cine.

Hermanos. Matt y Ross Duffer. Foto: difusión

—Sam Mendes (director): ¿Es cierto que en Titanic y en todas tus otras películas tienes un límite de 20 tomas, y si no lo consigues dentro de las 20 tomas, sigues adelante?

—Este es el raro rumor divertido que tiene el beneficio adicional de ser cierto. Me gustan muchas tomas, ¿por qué diablos no? La regla de las 20 tomas es autoimpuesta para mantenerme disciplinado en un mundo real de plazos y presupuestos. Recuerdo que Leo DiCaprio se indignó cuando desconecté una escena “única” en 20 tomas. No lo teníamos y él no podía imaginar seguir adelante. ¡Era más perfeccionista que yo! Recuerdo que usamos la toma tres.

—Harrison Ford: Soy fan, amo tus películas y estoy esperando tu llamada.

Harrison Ford. Foto: difusión

—Pierce Brosnan: ¿Por qué nunca me has puesto en una de tus películas?

—Respondiendo tanto a Harrison como a Pierce: Me encantaría trabajar con ustedes dos y con muchos otros actores que admiro profundamente. Lo que más lamento como cineasta es que demoro tanto en hacer mis películas que solo puedo trabajar con una pequeña fracción de los artistas que respeto. Tengo una larga lista de personas con las que me encantaría colaborar, pero sé que mi carrera terminará antes de que haya hecho mella en ella.