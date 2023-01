¿Cuáles fueron las series más pirateadas en el 2022? Conoce aquí el top 10

Por muchos años, “Juego de tronos” fue una de las producciones más aclamadas y premiadas. Ahora, como cada año, el portal Torrent Freak ha publicado el ranking de las series más pirateadas del 2022 y el universo creado por George R. R. Martin ha vuelto a demostrar que es una de las propuestas favoritas del público: “La casa del dragón”, precuela de “Game of thrones”, lidera el top 10 del mencionado listado.

"House of the dragon" fue creada por Ryan Condal y George R. R. Martin. Foto: composición LR/HBO

¿Cuáles fueron las series más pirateadas en el 2022?

Si bien el puesto #1 de “House of the dragon” no asombrará a muchos, “She-Hulk” probablemente será una sorpresa para algunos, sobre todo, por todo el hate que recibió Marvel Studios por su protagonista verde.

A continuación, te dejamos el ranking completo.

“La casa del dragón” “El señor de los anillos: los anillos de poder” “The Boys” “Caballero Luna” “Obi-Wan Kenobi” “The book of Boba Fett” “She-Hulk: attorney at law” “Andor” “Stranger things” “Halo”.

“Halo” es una de las series más populares de Paramount Plus. Foto: Paramount+

“House of the dragon”, un éxito rotundo para HBO

“Game of thrones” ha sido un gran acierto para HBO pese a que sus temporadas finales recibieron críticas mixtas. Aun así, el éxito fue un buen augurio para la cadena y decidieron poner en marcha la precuela “House of the dragon”, la cual pudo redimir a su antecesora y causar un inesperado hito: su lanzamiento generó un colapso en HBO Max.

Tras su dramático final, la serie ahora es una gran contendiente en los Globos de Oro 2023.

Por lo pronto, se sabe que el show fue renovado para una segunda temporada y su trama hará un retrato de la sanguinaria “Danza de los dragones”.