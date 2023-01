HBO Max, enero de 2023: ¿qué películas y series se estrenan en la plataforma?

HBO Max está ganando más terreno en la guerra del streaming y no desea que el arrollador éxito de “House of the dragon” sea un triunfo aislado. Por esto, ha revelado qué películas y series nuevas llegarán a su catálogo en enero del 2023 para dejar atrás a la competencia.

Cabe resaltar que, más títulos serán anunciados durante el mes, pero las producciones más importantes que llegarán al servicio de streaming te las mostramos a continuación.

Estrenos de HBO Max en enero de 2023

Películas de Netflix en enero

“Aquellos que desean mi muerte” - 3 de enero

“En un barrio de Nueva York (In the heights)” - 13 de enero

“Godzilla vs. Kong“ - 21 de enero.

Series de HBO Max en enero

“Wahl Street” (Temporada 2) - 5 de enero

“Velma” - 12 de enero

“The last of us”: 16 de enero

“Arny: historia de una infamia: 20 de enero

“Yolo crystal fantasies” (Temporada 2) - 25 de enero.

HBO Max está disponible en nuestro país. Foto: HBO Max

¿Cuánto cuesta HBO Max?

De acuerdo a la página oficial de HBO Max, el servicio de streaming tiene los siguientes costos: