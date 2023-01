“Black Panther 2″ llegó a los cines y en poco tiempo se convirtió en un éxito de taquilla: superó la recaudación de “Black Adam” en solo tres días. El gran apoyo de los fans se mantuvo durante su paso por los cines, pero ahora ya es hora de que la trama protagonizada por Letitia Wright (Shuri en la ficción) arribe a Disney Plus antes de que Marvel Studios dé paso a la fase 5 del UCM.

Si no alcanzaste a ver “Wakanda forever” en cines o quieres volver a vivir esta emocionante experiencia, a continuación te contamos cuándo llegará la película al streaming.

¿Cuándo sale la película “Black Panther 2″ en Disney Plus?

De acuerdo con un reciente reporte de The Direct, “Black Panther 2″ tendrá su estreno en Disney Plus el próximo 20 de enero; es decir, 70 días después de su arribo a los cines (11 de noviembre de 2022).

De esta manera, “Wakanda forever” llega al streaming en una ventana similar a “Shang-Chi”, pero excede el tiempo de espera que hubo para cintas como “Doctor Strange in the multiverse of madness” (47 días) y “Thor: love and thunder” (62 días).

"Black Panther 2" se convirtió en el lanzamiento #1 en cines de Perú durante su semana de llegada al país. Foto: Disney

“Black Panther 2″ - sinopsis oficial

En “Black Panther: Wakanda para siempre”, la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje luchan por proteger su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey T’Challa.

Mientras los wakandianos se esfuerzan por abrazar su próximo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de la war dog Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman), a fin de forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda.