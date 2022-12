Resumen 2022: Jason David Frank, el icónico Power Ranger Verde, falleció

Jason David Frank falleció el pasado 20 de noviembre a los 49 años y enlutó a sus miles de fans que crecieron viéndolo como el icónico Power Ranger Verde y Blanco. La triste noticia la dio su representante Justine Hunt, quien expresó: “Respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que asimilamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso”.

Luego de varios rumores sobre la causa del deceso, TMZ dio a conocer que Frank decidió quitarse la vida luego de que problemas personales hicieran colapsar su debilitada salud mental. En el mismo comunicado de Hunt se puede leer que estaba deprimido recientemente, lo cual confirmaba lo reportado por el medio especializado.

¿Cómo fueron sus últimas horas?

Además de ser uno de los rostros más famosos de la saga "Power rangers", Jason David Frank, el popular Tommy Oliver, se dedicaba a las artes marciales. Foto: composición LR/Instagram/@jdfffn/Mail UK

Dicho medio también reveló que la tragedia ocurrió en la habitación de un hotel en Texas, en donde Frank se hospedaba con su esposa, Tammie. Ambos estaban en proceso de divorcio y dormían en habitaciones separadas, pero la distancia no evitó que tengan una discusión tan fuerte que el personal del establecimiento tuvo que intervenir y separarlos.

En su último enfrentamiento, Tammie fue sacada del cuarto por Frank y ella se preocupó por la cero respuesta del actor. En ese contexto, llamó a la Policía, quienes ingresaron a la habitación y lo encontraron sin vida.

Así lo despidieron los rangers

La muerte de Jason David Frank fue confirmada por su propia representante vía redes sociales. Foto: Geek Ireland

Así como los miles de fans alrededor del mundo, sus amigos y colegas le dedicaron sentidas palabras de despedida.

“No puedo creerlo. RIP Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial”, escribió Walter E. Jones, quien dio vida al Ranger Negro, en Instagram.

Amy Jo Johnson, quien dio vida a la Power Ranger Rosa, también compartió unas sentidas palabras: “Jase, eras hermoso y verdaderamente único. Mi vida no será la misma sin tu frenética, hilarante, cariñosa, impulsada y creativa bola de energía. Siempre te querré, querido amigo. Por favor, descansa ahora en paz”.

El último homenaje a su carrera hecha película

El actor logró su sueño con ayuda de los fans. Foto: composición LR / Bat in the sun / Saban

Lo que varios fans no sabían es que Jason David Frank realizó la película “Leyenda del Dragón Blanco” con colaboración de la producción de “Bat in the sun”. Esta sirvió para rendirle homenaje a su emblemático personaje de los “Power Rangers” y darle un digno final al estilo de Wolverine en “Logan”.

La sinopsis oficial nos presenta a la ciudad Angel Graves totalmente diezmada tras una gran batalla. Los héroes fueron culpados, despojados de sus títulos y cazados. No obstante, el mal vuelve a amenazar con destruirlos a todos y los protectores deben resurgir de las cenizas con el poder del Dragón Blanco.