De Eddie a abogada Woo: las 5 veces que Netflix nos hizo llorar, reír y emocionar en el 2022

En julio, los dos capítulos finales de “Stranger things 4” llegaron a Netflix para darle un cierre al penúltimo retorno de los chicos de Hawkins al streaming. Con más de uno queriendo saber qué iba a suceder con sus personajes, el destino de Eddie Munson solo dejó en claro que está prohibido encariñarte con un integrante de la serie.

Pero él no fue el único que este 2022 logró fama en el servicio, películas y series de Netflix presentaron personajes que se ganaron la atención y el corazón de los televidentes. Estos son algunos de ellos.

Eddie Munson, el amigo que todos quisieran tener

“Chrissy, esto es por ti”, dijo Eddie Munson, quien en “Stranger things 4, parte 2″ destrozó su guitara a ritmo de “Master of puppets” de Metallica, en una de las escenas más comentadas del show. El problema fue la consecuencia: la muerte del personaje. Solo los Duffer saben si él volverá en el cierre de la serie.

Abogada Woo, la mujer que luchó contra la corriente

“Woo to the Young to the Woo. Dong to the Geu to the Rami”, es el saludo que en redes sociales se hizo popular gracias al k-drama de Netflix “Extraordinary Attorney Woo”. Con Park Eun Bin de protagonista, la actriz dio vida a Woo Young Woo, una abogada con trastorno del espectro autista que deberá afrontar más de un desafío en el bufete Hanbada. Su éxito fue tal que la temporada dos fue confirmada.

Park Eun Bin, actriz coreana de 29 años, es Woo Young Woo en "Woo, una abogada extraordinaria". Foto: ENA

La conciencia de Sebastián J. Grillo

Para su versión de “Pinocho”, Guillermo del Toro le cambió el nombre a Pepe Grillo para darle el de Sebastián J. Grillo. Como el personaje que debía ser la conciencia y guía moral del niño de madera, él fue el dueño de frases y momentos que nos hicieron conmover. Su personalidad iba a más allá del noble papel que Disney nos enseñó. “Debes hacer tu mejor esfuerzo, y eso es lo mejor que cualquiera puede hacer” , dijo.

“Merlina” no necesita a los Addams

Netflix decidió revivir una de las familias más famosas del cine y de la TV, los Addams. Indagando en uno de sus miembros, Merlina, el cineasta presentó a un personaje que era obligada a socializar mientras resolvía un misterio. La serie le dio una nueva vida al papel que alguna vez interpretó Christina Ricci y a los fans gustó.

La maldad hecha persona: la serie de Jeffrey Dahmer

En octubre, Evan Peters volvió a trabajar con Ryan Murphy para dar vida a Jeffrey Dahmer, el asesino serial que fue bautizado como el ‘Caníbal de Milwaukee’ y que, por varios años, atemorizó a Estados Unidos. En sus 10 capítulos, los televidentes vieron de inicio a fin como el hombre pudo escapar de la justicia. Ni la muerte acabó con el mito detrás de Dahmer.