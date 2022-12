Pelé: la vez que le rompió el dedo a Sylvester Stallone durante una película

Pelé, el extraordinario futbolista que falleció a los 82 años, es recordado por todos los fans del deporte estos días. Luego de su muerte, muchas anécdotas increíbles del hombre que batió récords pateando un balón han salido a la luz. Una en especial involucra al actor de acción Sylvester Stallone, quien contó en una entrevista cómo ‘O rei’ le rompió un dedo de un disparo, luego de que él lo subestimara. ¿Cómo Pelé se encontró con Stallone en una cancha de fútbol?

Pelé jugó fútbol con Stallone

El suceso, que es más increíble cuando Stallone lo cuenta, tuvo lugar mientras el actor filmaba “Escape a la victoria” junto a la leyenda del balompié. La película adaptaba un hecho real de la Segunda Guerra Mundial, en el cual un grupo de aliados en un campo nazi de prisioneros disputó un cotejo de fútbol, conocido como ”El partido de la muerte” contra un equipo alemán. Stallone era el protagonista y Pelé interpretaba a otro prisionero.

“ Ese fue uno de los momentos más bajos de mi vida . Qué pateada de trasero me dio. Todavía tengo un dedo roto al intentar atajar el penal de Pelé”, recordó Stallone.

Así sucedieron los hechos mientras Stallone y Pelé grababan la película: “Se puso un par de zapatos de la Segunda Guerra Mundial, que tenían punta de acero, y la pelota era como una bala de cañón, era el doble de gruesa y pesada que una pelota actual. Pelé me estaba diciendo que iba a patear, y pensé ‘es solo fútbol, qué gran cosa. Es fácil’ ”, recuerda el famoso ‘Rocky’.

"Victory" mostró a Pelé jugando un partido de fútbol en plena Segunda Guerra Mundial. Foto: composición LR / Paramount Pictures

Stallone estaba confiado, pues creía que lo que iba a suceder no era motivo de preocupación. “ Vino a tirar un penal, y me dijo exactamente dónde iba a impactar el balón. Y escuché esto. ‘Puuff’ ”, relata el actor. La pelota pasó a su lado sin que Stallone pudiera moverse. “¿Qué demonios es eso? Bien, hazlo de nuevo”, lo retó el actor, quien no estaba preparado para lo que iba a seguir.

“Hizo ‘puff’ de nuevo, esta vez intenté atajarlo, me rompió el dedo, pasó por mi mano, hizo un hueco a través del arco, y rompió las ventanas del cuartel donde estábamos filmando ”, recordó con emoción el actor. “Encontré un nuevo tipo de respeto”, termina Stallone.

