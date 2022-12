Pelé en “Los Simpson”: así criticaron la corrupción de la FIFA en la serie

Pelé falleció este 29 de diciembre, dejando al mundo del balompié sin su rey. Lo que varios no saben es que no solo pisó canchas de fútbol, sino también sets de rodaje e incluso Springfield, la icónica ciudad de “Los Simpson”. Esta aparición en la serie animada ocurrió en el capítulo “The Cartridge family”.

El quinto episodio de la novena temporada vio la luz en 1997 para asombro de los fanáticos. Su historia nos cuenta cómo un partido entre México y Portugal aborrece a todos los presentes. Como era de esperarse, la aparición del legendario futbolista no pasó desapercibida.

Antes de que comience dicho cotejo, Pelé realiza una breve publicidad y un directivo le entrega una enorme bolsa con dinero. Este polémico detalle se interpretó como una crítica a la corrupción en la FIFA y no tardó en ser recordado por los fanáticos en redes sociales.

Cabe resaltar que el deportista también fue mencionado en el episodio “E-I-E-I-(Annoyed grunt)” durante la película ”The poke of Zorro”.

La hija de Pelé, Kely Cristina do Nascimento, dio a conocer el deceso de su padre. El excampeón mundial había estado un mes internado en el hospital Albert Einstein, de São Paulo. Fue trasladado a una unidad de cuidados paliativos porque la quimioterapia que venía recibiendo para tratar el cáncer de colon no estaba surtiendo efecto.

“Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz”, fueron sus palabras en su cuenta oficial de Instagram.

