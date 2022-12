Resumen 2022: Dahmer llegó a Netflix y nos aterrorizó con sus perturbadoras polaroids

“Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer” llegó a Netflix el 21 de septiembre. Ni el productor Ryan Murphy ni el servicio de streaming esperaban que la terrorífica serie se convirtiera en un éxito viral. No tardó en romper récords en la plataforma y posicionarse como la más vista pocas horas después de su lanzamiento.

A lo largo de sus capítulos, los perturbadores crímenes del ‘Caníbal de Milwaukee’ dejaron atónitos a los espectadores, mientras que el drama de sus víctimas nos evidenciaron por qué no se debía romantizar a estas infames personalidades. Uno de los momentos clave fue la captura del asesino gracias a Tracy Edwards, quien se libró de ser su víctima.

¿Qué había en el departamento de Dahmer?

El departamento de Jeffrey se convirtió en la principal escena de sus crímenes. Allí, la Policía halló una cabeza humana en la nevera, un esqueleto humano completo, cuero cabelludo, dos bolsas de plástico en el congelador con corazones humanos en cada una y otro empaque que almacenaba un par de genitales masculinos.

¿Qué tenían sus polaroids?

Los oficiales también encontraron 80 imágenes polaroids en las que registraba el horror que le causaba a los hombres que mataba. Estas exponían todos los desmembramientos de las víctimas.

Jeffrey Dahmer fue apresado tras macabro hallazgo en un cajón de su departamento. Posteriormente, asesino fue condenado a 15 cadenas perpetuas. Foto: Composición/LR/Gerson Cardoso/The Crime Magazine/Reuters

¿Por qué tomaba fotos a sus víctimas?

Las razones que lo motivaron a tomarlas no necesariamente están claras. No obstante, The Shun explicó que Jeffrey “con frecuencia tomaba fotos de sus víctimas en las distintas etapas del proceso de asesinato para poder recordar cada acto después y revivir la experiencia”.

Tomar en cuenta que Jeffrey solía expresar sentimientos de soledad y aislamiento, la revista ELLE dio a conocer otro argumento: lo hacía para no sentirse solo, ya que, al verlas, había una sensación de que alguien lo acompañaba.