“Avatar 2”, escenas eliminadas: ¿qué secuencias quitó James Cameron de “El camino del agua”?

“Avatar 2″ ha demorado 13 años en llegar a los cines, pero James Cameron ha logrado demostrar que una secuela puede ser tan exitosa como su antecesora. “El camino del agua” ya se ha convertido en una de las películas más taquilleras del 2022, pese a su larga duración (casi tres horas). Pero ¿sabías que pudo durar aún más? El propio director dio a conocer recientemente que recortó escenas e incluso explicó por qué lo hizo.

Las ganancias de "Avatar: el camino del agua" siguen subiendo y todo apunta a que sería un éxito de taquilla, algo con lo que James Cameron busca silenciar a sus haters. Foto: composición LR/NBC/@cinemaplatinomx/Twitter

Las escenas eliminadas de “Avatar 2″

En entrevista con Esquire Middle East (vía Variety), James Cameron confesó que retiró un total de 10 minutos de metraje de “Avatar 2″ y explicó sus razones, bastante válidas, si se aplican a un contexto de violencia armada en Estados Unidos y diferentes regiones del mundo.

“ De hecho, corté unos 10 minutos de la película destinados a la acción con armas de fuego. Quería deshacerme de parte de la fealdad, encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Hay que tener conflicto, por supuesto. La violencia y la acción son lo mismo, según se mire. Es el dilema de todo cineasta de acción, y a mí se me conoce como cineasta de acción”, comentó.

"Avatar 2" llegó a las salas de cine para revivir la exitosa saga de James Cameron. Foto: composición LR/Disney

James Cameron y un paneo a la violencia en sus películas

El filmmaker también hizo una mirada retrospectiva a algunos proyectos del pasado y reveló que probablemente hubiera hecho las cosas diferentes.