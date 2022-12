Soldier Boy regresará a “The boys”: Jensen Ackles está listo y comparte mensaje

“The boys”, la exitosa serie de Amazon Prime, llegó para renovar y salvar el género de superhéroes. El final de su tercera temporada nos dejó boquiabiertos por sus personajes extravagantes, pero pocos sorprendieron tanto a los fans como Soldier Boy.

El super soldado de Jensen Ackles fue líder de la agrupación ‘supe’ Payback. Luego de ser traicionado por su equipo, fue capturado por los soviéticos, quienes lo sometieron a todo tipo de experimentos. Años más tarde, fue liberado de su prisión, enfrentó a Homelander y terminó en una cámara criogénica.

Jensen Ackles quiere volver a “The boys”

Por medio de Instagram, Ackles reveló que está listo para retomar su personaje y los fanáticos no podrían estar más emocionados. “Me encantan estos píos. No puedo esperar para volver a ponerme el traje. Ese es mi deseo de Navidad”, fueron sus palabras.

Showrunner confirma su regreso

Al respecto, el showrunner Eric Kripke confirmó a TV Line que su regreso está asegurado: “Probablemente, no aparecerá en el corto plazo. Pero hay una razón muy específica por la que no lo matamos. La serie no va a terminar sin que Soldier Boy vuelva a aparecer”.

Jensen Ackles como Soldier Boy para The Boys 3. Foto: Amazon Prime Video

En conversación con Variety, Kripke explicó la importancia de Soldier Boy en la historia: “Conforme se escribe sobre él en la serie, estamos hablando sobre la historia de Vought porque él es como su John Wayne. Es uno de esos sujetos que ha estado por ahí durante décadas junto a la compañía”.

Tras esto, señaló que el personaje nunca fue creado para estar del lado de los buenos o los malos. Además, será igual o peor que el líder de The Seven. “Él era Homelander antes de Homelander. Es de una época diferente, pero tiene ego y ambición, solo que es algo diferente porque es de un tiempo diferente”, finalizó.