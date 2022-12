“The witcher” estrena precuela sin Henry Cavill en Netflix y es destruida

“The witcher”, ‘la Game of thrones de Netflix’, tuvo 3 temporadas con Henry Cavill como protagonista. Para los fans no había alguien mejor para interpretar a Geralt de Rivia y el actor demostró su pasión por la adaptación al querer respetar la esencia del videojuego.

Sin embargo, para tristeza de los fanáticos, Cavill anunció que se retiraría del programa y el futuro de la incipiente franquicia parecía tomar un camino oscuro. Ahora, el desastroso estreno de “The witcher: blood origin” confirma que los mejores tiempos ya habrían pasado.

¿De qué trata “The witcher: blood origin”?

La trama transcurre 1.200 años antes para mostrarnos la ‘Conjunción de las Esferas’, un momento clave que cambió el mundo para siempre. Humanos, monstruos y otras especies vivían en mundos diferentes, pero eso estaría por llegar a su fin.

¿Qué dijo la crítica y los fans?

En Rotten Tomatoes, “The witcher: blood origin” obtuvo una aprobación del 38% por parte de la crítica especializada. Para su mala suerte, tampoco fue respaldada por los fans, quienes le otorgaron solo un 8%.

“Una excavación superficial de la tradición antigua de la serie de fantasía de Andrzej Sapkowski, ‘Blood origin’ comparte ADN ancestral con ‘The witcher’, pero poco de lo que hace que la serie de la nave nodriza sea memorable”, dictaminó el consenso.

La despedida de Henry Cavill

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado repleto de monstruos y aventuras, pero voy a dejar mi medallón y mis espadas para la temporada 4. El fantástico Liam Hemsworth tomará mi relevo y será el nuevo ‘Lobo Blanco’”, dijo Henry Cavil sobre su retiro y reemplazo en “The witcher”.