Damien Leone : “Hago los filmes que quiero y sin censuras”

El mismísimo Stephen King escribió hace poco en Twitter que Terrifier 2: el payaso siniestro produce “náuseas al estilo de la vieja escuela”. Al director Damien Leone no le hacían falta las felicitaciones del maestro del horror; ya que el filme se hizo con un presupuesto de US$250.000 y ya tiene recaudados US$12 millones. Es de lejos la película de terror más esperada de fin de año, que trae de vuelta a Art el Payaso, un asesino que es el anti-Pennywise (el villano de It). Art es mudo, no emite sonidos ni da discursos amenazantes. No viste de colores sino de estricto blanco y negro. Y es de lejos más sádico y visceral. Conversamos con Leone.

— ¿Por qué demoró esta segunda parte? La primera Terrifier es del 2016.

— Nos tomó casi tres años porque los efectos especiales eran muy ambiciosos y nuestro equipo de producción muy reducido . Por primera vez, pude contratar un equipo que me quitara un 40% del peso de encima.

— La primera cinta tuvo una escena controversial, en la que a un personaje lo cortaban por la mitad verticalmente mientras colgaba de cabeza. ¿Planeas superar algo tan extremo?

— Había mucha expectativa y yo mismo quería superar esa gran escena de muerte. Durante la cuarentena me encerré y le dimos muchas vueltas a una nueva idea que nunca terminaba de salir como yo quería. Al final, la nueva escena nos tomó filmar unos cinco días.

— ¿Y supera a la anterior? Sin ‘spoilear’ mucho.

— Mira, en Estados Unidos hubo reportes de gente que salía de la sala con desmayos o vomitando por esta escena. Hay una foto de un tipo con enfermeros sentado en una silla y un póster de la película detrás. Es perfecto.

— Eso dice mucho del tipo de director que eres. Sientes que tu labor está cumplida cuando la gente está vomitando.

— Le da validez al trabajo duro que hacemos. Fueron meses y meses de crear estos efectos especiales .

— Te haré la pregunta de influencias en tu trabajo. ¿Se siente el peso del giallo (cine de terror al estilo italiano) en tus filmes?

— ¡Por supuesto! De hecho, hay una escena de 4 minutos en Terrifier 2 que está inspirada en Dario Argento y su película Suspiria (1977). Quise igualar esa intensidad en términos de cuán viciosa e implacable puede ser. También me inspiré en fotos de las víctimas de Jack el Destripador.

— ¿Dónde se ubica tu cine entre las nuevas narrativas de terror? Tenemos nuevas propuestas de gente como Ari Aster (Midsommar) o Jordan Peele (Get Out) o Ti West (X, Pearl).