Los 5 actores que tuvieron una erección mientras grababan picantes escenas

Algunas de las más grandes estrellas de Hollywood iniciaron en la industria pornográfica. Otros, como Henry Cavill, han tenido que imaginarse en situaciones bastante picantes para poder grabar escenas subidas de tono en sus películas. A pesar de estar en ambientes profesionales, muchas veces es casi imposible controlar las reacciones naturales del cuerpo frente a estímulos visuales directos.

Aquí te dejamos algunos de los actores que han pasado por incómodas situaciones mientras filmaban sugerentes secuencias.

Robert Pattinson

Antes de convertirse en el Batman favorito de millones, Pattinson empezaba a abrirse paso en películas un tanto menos pomposas. Fue en 2009 cuando lo contrataron para dar vida a Salvador Dalí en “Little ashes”, la cual requirió algo más que su talento actoral.

“Tuve que hacer muchas escenas en las que estaba desnudo y también tuve que masturbarme. Quiero decir, de verdad. Mi cara de orgasmo está grabada para la eternidad”, reveló en entrevista con la revista alemana Interview (vía Huffington Post).

Henry Cavill

El Superman perfecto para miles tuvo un incidente relacionado con una erección inesperada. Fue mientras grababa la serie “Los Tudor”.

“Me pasó una vez y fue muy embarazoso. Una chica estaba encima de mí y yo no había reacomodado mis cosas en una posición inofensiva”, inició Cavill en declaraciones a la revista Men’ Fitness (vía People).

“Ella básicamente se estaba frotando sobre mí, se puso un poco duro. Tuve que disculparme profundamente después. No es genial cuando estás en un entorno de actuación profesional y alguien se empalma, ¿verdad? No, no es aceptable”, agregó.

Henry Cavill tuvo recientemente un cameo como Superman en "Black Adam". Foto: composición LR/AFP/Warner Bros.

Joaquín Phoenix

En “Her”, Phoenix interpreta a un hombre solitario que entabla una relación romántica con el asistente virtual de su computadora, interpretada vocalmente por Scarlett Johansson. En aquella cinta, hay ciertos momentos bastante intensos, que incluyen experiencias sexuales algo distintas a las usuales.

“Tratamos de pasar una toma, y él estaba perdiendo el control. Se fue del estudio. Necesitaba un descanso”, dijo Johansson para el pódcast Armchair Expert sobre la escena en la que fingió un orgasmo ante Joaquín.

Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson no suele aparecer en candentes escenas muy a menudo y puede que la razón detrás de ello esté ligada a su paso por la película “Mother and chiild”, la cual protagonizó junto a Naomi Watts.

“Para mí, como actor, no sé cómo hacer ese tipo de cosas en una habitación llena de gente (…) Tienes que preguntar dónde puedes tocar y dónde no, tienes que pedir perdón por excitarte y por no excitarte. Es una conversación demasiado incómoda para tenerla con nadie”, expresó en declaraciones recogidas por Cosmopolitan.

Samuel L. Jackson es mayormente conocido por su papel de Nick Fury en las películas de Marvel. Foto: Instagram / Samuel L. Jackson

Ewan McGregor

Durante una entrevista con el periódico The Daily Mail (vía Yahoo News UK), Ewan McGregor se sinceró sobre una escena íntima que rodó con Alice Krige para “Scarlet and Black”.

“Tuve que tumbarme encima de ella y no paraban de retirar la sábana. “Querían ver mi trasero y su muslo, así que no podíamos llevar ropa interior. Fue muy embarazoso. Era un caso de ‘¡Corten! Vamos otra vez’. Me tranquilicé y seguimos con la escena”, recordó.