“El Grinch” fue una tortura para Carrey: ¿qué técnica de la CIA usó para superar filmación?

Dirigida y producida por Ron Howard, “El Grinch” llegó a las salas de cine en el 2000, año en el que el público tuvo la oportunidad de ver al icónico Jim Carrey dando vida al personaje creado por Dr. Seuss. Si bien los fans aman el filme, y lo ve en todas las navidades, tras su lanzamiento recibió críticas mixtas, en su mayoría al guion. Por otro lado, la música, el vestuario y la actuación del protagonista fueron resaltadas.

Con 6.3/10 en IMDb, “The Grinch” dividió a la crítica, pero no a las personas en general, que a 22 años de su estreno, la disfruta y vuelve a ver una y otra vez. No obstante, si bien para los seguidores es su cinta favorita, no ocurre lo mismo para Carrey. ¿Por qué fue difícil filmarla?

Lo difícil que fue dar vida al Grinch

En una conversación que tuvo Jim Carrey con Graham Norton, el actor reveló que soportó horas de maquillaje, vestuario y colocación de prótesis para interpretar el papel del Grinch. “Me enterraban vivo todos los días en maquillaje verde. El primer día volvió a mi tráiler y le dije a Ron Howard que no podía hacer la película. Entró Brian Grazer (productor) y se le ocurrió contratar a un hombre que trabajaba con la CIA”, compartió.

Como narra el intérprete, el especialista le explicó técnicas que usa la agencia estadounidense para enseñar a sus miembros a soportar torturas. “Recuerdo que me decía que, si me desesperaba o sentía que no podía manejar más la situación, lo mejor era golpearme en la cabeza o en la pierna, prender la televisión, cambiar mi rutina, etc. Fumar también era una opción. Desde el inicio al fin de la película, me repetía una y 1.000 veces que todo esto era por los niños”, comentó.

"El Grinch" es una de las películas más famosas de Jim Carrey. Foto: Universal Pictures

En el 2015, Brian Grazer dio más detalles de este hecho al portal Daily Beast. “Teníamos a un actor prisionero en su disfraz, por lo que pensé que era buena idea llamar al especialista de la CIA. Él y Jim pasaron todo un fin de semana juntos, para que compartieran técnicas de distracción y superar la incomodidad en las largas horas de maquillaje”, afirmó.