“Matilda” 2022, reparto: ¿quiénes son los actores de la nueva película de Netflix?

Matilda Wormwood regresa a la pantalla para encantarnos con su carisma y cautivadora aventura. En esta oportunidad, la historia se trata de un remake y musical al mismo tiempo, pero el director Matthew Warchus prometió que se respetará la esencia de la novela de Roald Dahl.

Faltan pocas horas para el estreno del film en Netflix y su elenco no ha dejado indiferente a nadie por los cambios que se realizó a ciertos personajes. En ese sentido, te compartimos quién es quién en esta nueva versión.

Alisha Weir como Matilda Wormwood

En esta oportunidad, el personaje de Mara Wilson está a cargo de Alisha Weir. Ella es una joven intérprete de 12 años de edad que participó anteriormente en la película “Don’t leave home”.

Emma Thompson como Tronchatoro

La villana de la historia y directora del colegio Crunchem Hall es recordada por la icónica escena en la que coge por las trenzas a una de las alumnas y la lanza lejos durante la formación escolar.

Lashana Lynch como señorita Miel

La profesora Miel será interpretada por la actriz inglesa Lashana Lynch, quien interpretó a Capitana Marvel en “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

"Matilda" de Netflix será una película musical y su trama versionará el libro original escrito por Roald Dahl. Foto: composición LR/Netflix

Stephen Graham y Andrea Riseborough como la pareja Wormwood

Los señores Wormwood son los padres de Matilda en la ficción. Ambos se caracterizan por ser negligentes, abusivos y por no mostrarle ningún afecto a su pequeña hija.

Sindhu Vee como la señora Phelps

La señora Phelps es una bibliotecaria que le hace descubrir a Matilda su amor por la lectura. Sindhu Vee ha aparecido en diversos programas de la BBC, pero es más conocida en su faceta como comediante de stand-up.