“AFHS” y la pérdida de memoria de don Gil: ¿escena anticipa triste destino de personaje?

“¿Qué me está pasando?”, dijo Don Gilberto, luego de notar que tiene dificultades para recordar ciertos detalles. En el final de “Al fondo hay sitio”, fanáticos notaron cómo, al parecer, lo que se estuvo rumoreando por varios capítulos es real: don Gil tiene problemas de salud. “No puede ser, ¿qué me está pasando?”, dijo el patriarca de los Gonzales al intentar llevar las cuentas de su negocio.

Esta escena ha sido comentada por los fanáticos, quienes no dudaron en reflexionar sobre su situación y afirmar que no está tan lejos de la realidad de miles de familias. “Díganme si no quieren abrazar a don Gilberto. Me recuerda a mi abuelito, que hablaba solo y se olvidaba de las cosas”, dijo un usuario.

Días atrás, el actor Gustavo Bueno conversó con La República y habló sobre el estado de salud de Gilberto. El intérprete negó que tenga alzhéimer, pero sí reveló qué le estaría pasando. “Él puede tener lo que se llama un alza en el azúcar o problemas de hígado que lo conducen a una encefalopatía, algo transitorio, pero que presenta pérdidas de memoria, de ubicación, de sentido y más”, señaló.