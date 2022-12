“Al fondo hay sitio”: Don Gilberto no tiene alzheimer, pero sí podría morir

“Al fondo hay sitio” culminó su novena temporada con un total de 130 capítulos. Las expectativas por el final eran altas y más si tenemos en cuenta las declaraciones del guionista Gigio Aranda: “Todo es posible. Hay una bombita por ahí”. El resultado no dejó indiferente a nadie.

Como vimos en el último episodio, Don Gilberto preocupó a los seguidores del programa por su constante pérdida de la memoria, y varios creen que son los primeros síntomas de alzheimer. Como si esto no fuera suficiente, ya estaría listo para partir a mejor vida.

En una escena, Don Gil no puede conciliar el sueño y July se acerca para hablarle. Sin embargo, él no logra reconocerla, no está consciente de la situación y le dice “ya me tengo que ir”, con melancolía y tristeza.

Más adelante, Peter visita a su amigo, que se encuentra delicado en cama. Entonces el patriarca de los Gonzales le expresa cuánto extraña a su ‘Palomita’, Doña Nelly. No por nada los fans creen que morirá pronto y podrá reencontrarse con su amada.

Peter visita a Don Gilberto. Foto: América TV

¿Qué dijo Gustavo Bueno sobre el posible alzheimer de Don Gil?

Ante la preocupación de los fans, Gustavo Bueno reveló que Don Gilberto no tiene alzheimer, sino que es víctima de otro mal. “Puede tener lo que se llama un alza en el azúcar o problemas de hígado que lo conducen a una encefalopatía”, contó a La República.

“La encefalopatía es transitoria, pero también tiene pérdidas de memoria, de ubicación, de sentido y todo eso”, explicó el actor, sepultando la oscura teoría que venía rondando desde hace semanas en internet.