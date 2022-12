“Al fondo hay sitio”, final: don Gilberto da emotivo brindis por Navidad

La exitosa serie “Al fondo hay sitio” celebró la Navidad para culminar su novena temporada. En el último capítulo, no faltaron los contratiempos, como un apagón en Las Nuevas Lomas, pero al final estuvo presente la reconciliación.

Tras el incidente, los Gonzales y los Maldini se reunieron para compartir la cena navideña al aire libre, dejando atrás sus diferencias. Don Gilberto aprovechó la oportunidad para dar un emotivo discurso que, incluso, dejó a ‘Teresita’ al borde de las lágrimas.

“Quizás esta sea la última Navidad que pase con ustedes, pero no lo digo con pena porque me siento un hombre afortunado. ¿Y saben cuál ha sido mi fortuna? Haber pasado tantos años de mi vida con mi ‘Palomita’ y junto a la maravillosa familia que me regaló, los amigos que uno ama”, expresó el patriarca de los Gonzales.

“Las cosas materiales no dan felicidad ni nuestro físico ni el que uno sea siempre el primero o tener la razón. Esas son tonterías. Por eso, en esta noche tan especial, los invito a ser agradecidos y conscientes que lo único que vale la pena son las personas que queremos y las que nos quieren, y ser bendecidos con salud”, finalizó.

¿Don Gilberto morirá en “AFHS”?

Como vimos en los últimos capítulos, ‘Teresita’ ha estado preocupada por ser un buen ejemplo para Richard Jr. Al respecto, los fans esperan que deje de ser tan dependiente de su ‘papito’ y la mejor razón para ello es que él fallezca. Este podría ser el empujón que su personaje necesita para convertirse en una adulta.