Janelle Monáe: “Glass Onion ha sido un proyecto increíble”

Janelle Monáe tiene una destacada carrera como cantante. Su música le ha valido seis nominaciones a los premios Grammy, entre otros reconocimientos. Pero también destaca como actriz, una profesión que inició en 2014 y que a pesar de ser corta, cuenta con grandes actuaciones como la que tuvo en la película Hidden figures (Talentos ocultos), donde interpretó a la científica Mary Jackson, personaje que le valió el Premio del Sindicato a mejor actriz de reparto. Otra de sus grandes actuaciones la tuvo en la cinta ganadora del Óscar Moonlight donde dio vida a Teresa, la novia de un traficante de drogas.

Esta vez vuelve para protagonizar junto a Daniel Craig, Kate Hudson y Edward Norton la película Glass Onion: un misterio de Knives Out, la secuela de Puñales por la espalda que se estrena hoy en Netflix. En esta historia, Monáe interpreta a la empresaria tecnológica Cassandra ‘Andy’ Brand, una de las invitadas a la isla de un excéntrico millonario donde se perpetra un extraño asesinato. La República conversó con ella a través del Zoom.

¿Cómo ha sido interpretar un rol como Andy Brand?

-Es un personaje de ensueño para mí. Desde que lo leí, dije: ‘Este va a ser un papel con el que me voy a divertir mucho’. Andy es misteriosa, emprendedora, una líder que convoca. Es complicada, tiene muchas capas: momentos cómicos y también dramas profundos. Tenemos acción con ella.

Escena. Janelle Monáe como Andy Brand junto a Daniel Craig como el detective Benoit Blanc. Foto: difusión

¿Qué te ha dado este papel?

-He tenido la oportunidad de mostrar mi rango como actriz. También de compartir escenas con Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson y trabajar con el Rian Johnson que siempre ha estado en la cabeza de mi lista de los directores con los que quiero trabajar muchas películas. En verdad ha sido un proyecto increíble.

¿Qué tal compañero de escena es Daniel Craig?

-Increíble, es un compañero de escena fantástico, un gran ser humano, entregado, confiado, divertido al intercambiar diálogos de ida y vuelta, es genial.

Eres cantante, pero también actriz y productora. ¿Cómo haces para encontrar el balance?

-Es un honor ser capaz de escribir música, de tener algo para decir y contar una historia. A veces quiero cantar, a veces, quiero que sea una expresión musical. Hay tiempos como este donde eres parte de un ensamble y cuentas este misterioso asesinato que estás tratando de resolver. Crecí haciendo eso. No ha habido un momento en mi vida en el que no he estado en un escenario cantando o en una producción teatral. Es natural para mí. Solo te queda rezar porque puedas seguir haciendo estos roles divertidos y continuar siendo parte de algo más grande que tú y tener gente que te siga y esté pendiente de lo que vas a hacer después.

También eres una estrella en la alfombra roja. De hecho, Andy se luce con vestuarios llamativos en la cinta. ¿Qué significado tiene para ti ser considerada un ícono de la moda?

-Yo solo me divierto. Cuando empieza a ser divertido entonces, no es como que pueda ser indulgente. Tengo un maravilloso equipo que me ayuda a ensamblar todos estos looks. Honestamente estaba muy emocionada de usar esos vestidos en la alfombra (avant premiere en Londres) porque habíamos planeado cosas. El primer look era como la reminiscencia de una cebolla y todo era rojo, sangre y misterio de asesinato. Profundizamos mucho en el fuego. Así que también significa mucho para mí poder contar una historia a través de la moda.