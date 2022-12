Zoe Saldaña: “Espero que la película conmueva”

Tomado de Clarín

Los actores Zoe Saldaña y Sam Worthington han sido Neytiri y Jake para una generación por más de una década antes del estreno de ‘Avatar El camino del agua’. Durante una gira que incluirá Londres, Tokio y Los Ángeles, los protagonistas de la película más taquillera de la historia dirigida por James Cameron hablaron del retorno de sus personajes. “La forma en que los Sully (Jake y Neytiri) aman a sus hijos es algo con lo que conecté muy fácilmente”, dice la actriz sobre el guion que esta vez pone como foco principal a la familia, ya que sus personajes se convierten en padres. “También está esa sensación de temor: ‘¡Oh, Dios mío! Algo le va a pasar a alguien que quiero mucho, o emociones como la ira o la rabia”, agrega a El Clarín de Argentina.

Por su lado, Worthington - reemplazo de Matt Damon, luego de que el actor rechazara la oferta en los 2000- resume la cinta: “El filme trata sobre proteger a la familia inmediata o a la que uno elija, y sobre cuidar lo que amas. (Jake) está luchando por su familia, por su planeta, por esta cultura a la que también le abrió los ojos y de la que se enamoró. Estos son mensajes con los que nos podemos identificar, nuestro planeta, nuestra familia”.

Para ellos, el mensaje sobre el medio ambiente no es un “sermón”, pero se mantiene claro a lo largo de la película. “Ese mensaje es más importante ahora que hace 10 o 13 años. Los de mi generación están como queriendo disculparse y dicen ‘miren, no sabemos hacia dónde va el mundo, pero sí que está en problemas’. Yo le enseño a mis hijos que deben encontrar una manera de ayudar al planeta porque si no dejará de existir”, comenta el actor.

Según contaron, James Cameron había estado en comunicación con ellos antes de enviarles el primer guion. “Fue emocionante, me parecía que ese día nunca iba a llegar. Jim siempre se mantuvo en contacto con nosotros. Nos mandaba mails o lo veíamos para cenar y nos contaba qué estaba pensando hacer. Pero no fue hasta 2013 que dijo que había comenzado a escribir y, en 2015, nos invitó a su estudio y pudimos ver imágenes enormes que tenía en la pared, nos guió a través de la idea, de los trazos generales de la saga Avatar que estaba creciendo en su mente. Y fue entonces cuando descubrimos que no era simplemente una secuela lo que estaba proyectando, sino cuatro películas más. Obviamente, lo escuchas y piensas: ¡Sí!”.

Worthington considera que ‘Avatar El camino del agua’ es distinta a las otras producciones. “Esta película es diferente. Jim estuvo trabajando hasta el último día, incluso filmó este año. Desde 2013 hasta hoy ha sido simplemente un trabajo hecho con amor”, dice el actor y Zoe Saldaña agrega a El Clarín: “Espero que conmueva a la gente de la misma manera que me conmovió a mí. La primera película tuvo un impacto especial años atrás, sólo puedo esperar el mismo nivel de recepción, no porque queramos ser exitosos y ganar mucho dinero, sino porque muchas de estas cuestiones tienen un arraigo profundo. Yo sentí todo: me sentí feliz, eufórica, también triste”.