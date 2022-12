Lucas Bravo: “Estoy tratando de ser la mejor versión de mí”

Lucas Bravo capturó la atención de muchos cuando en el 2020 apareció en ‘Emily en París’ interpretando a Gabriel, el chef francés, vecino de la protagonista (Lily Collins) de quien se enamora. Eran tiempos difíciles, de covid, pero la historia permitió al público recorrer, a través de los ojos de Emily, las bellas calles de París y seguir la aventura de esta joven de Chicago que por trabajo se establece en Francia, alborotando todo a su alrededor.

Hoy Netflix estrena la tercera temporada con sorprendentes cambios para sus personajes, incluido, por supuesto, Gabriel. “Creo que todo se está volviendo más complejo. Siento que esta temporada es como de crecimiento, más profunda en términos de escritura. La primera fue descubrir París, la segunda fue desentrañar los errores y los malos entendidos que se presentaron en la primera. La tercera es ver vivir la vida parisina. París sigue siendo una parte importante del tema, pero ya no es un personaje, habla sobre el drama, la pasión, la amistad, la moda, el amor, el trabajo. Siento que cada personaje existe por sí mismo cuando usualmente solo gravitaban alrededor de Emily. Creo que muchas de las personas van a sentirse representadas”, dice el actor francés en entrevista vía Zoom con La República.

A Lucas nunca le ha gustado que lo consideren solo un sex symbol. Y si bien es cierto en ‘Emily en París’ inició siendo el interés sentimental –y guapo– de la protagonista, ahora se siente más identificado con su personaje porque en esta nueva temporada tendrá un crecimiento dentro de la historia. “Me siento cercano a Gabriel. Cuando grabamos la tercera temporada solamente habían pasado 6 meses, entonces habíamos salido a la vida, experimentado otros proyectos, crecimos como personas. Me gusta mucho que en la tercera temporada Gabriel esté buscando evolucionar, que tenga una perspectiva más madura. Me sentí en más sintonía con eso, dado que yo también estoy tratando de crecer dentro de mí mismo y ser la mejor versión de mí. Siempre es genial retratar un personaje que está en evolución, nadie quiere quedarse quieto”, dice.

Sobre el escepticismo que surgió por parte de algunos parisinos a quienes no les gustó cómo fueron representados al comienzo de la serie, Bravo dice: “Creo que todo el mundo tiene derecho a una opinión y es saludable, cada tema debería tener un ying y un yang, crear conversación. Me gusta, por ejemplo, que en la segunda temporada Alfie representa esta versión antagonista de París que balancea todo, amo eso. Amo que algunas personas aman odiarlo y otros odian amarlo, es parte de la vida, todos reciben el mismo trato y eso significa que se crea algo en la mente de las personas y yo siempre voy a estar agradecido de ser parte de la discusión”, concluye el actor, quien este año también rodó Ticket To Paradise junto a Julia Roberts y George Clooney, y Mrs. Harris Goes To Paris. (Entrevista completa en La Republica.pe)