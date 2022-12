“La reina del sur 3x44″ ONLINE GRATIS: ¡Teresa llegó a Lima! ¿Dónde ver el capítulo de estreno?

Luego de ser capturados por el Jinete rojo y sus aliados, Teresa Mendoza y Oleg buscan hacer un trato con él. Lo que el hombre no imaginaba es que Faustino había secuestrado a su hijo Armando con el fin de poder intercambiarlos. Él acepta, pero antes deberá entregar a la mexicana las llaves que necesita para encontrar las pruebas en contra de la DEA.

El hombre acepta y todos se dirigen a Lima, lugar donde está Armando. En lo alto de un edificio, y con la plaza San martín de testigo, Teresa le dice a su amigo que el intercambio se hará. Tras ver que su hijo está a salvo, Don Rubén dice: “Están equivocados. Yo no sé si tras darles las llaves me darán a mi hijo”.

Sin nada más que hacer, el Jinete rojo obtiene solo 20 minutos para poder llevar las pruebas contra la DEA, si no cumple, su hijo será eliminado. “Si no vuelve, no podrás verlo más”, le anticipa Teresa.

Avance de “La reina del sur 3 x44″

Fecha de estreno de “La reina del sur 3″, capítulo 44

El capítulo 44 de “La reina del sur 3″ llega este martes 20 de diciembre por Telemundo y Telemundo app. Recuerde que puede ver el episodio 43 de la serie en la web oficial de la televisora.

¿Dónde ver el estreno del nuevo episodio EN VIVO?

La tercera temporada de “La reina del sur 3″ se transmite a través de Telemundo. En su página web y en su aplicación móvil también está disponible.

A continuación, te compartimos los canales de transmisión oficiales:

¿A qué hora ver “La reina del sur 3″ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Los capítulos de “La reina del sur 3″ se pueden ver a partir de las 8.00 p. m. en Perú. En caso de que vivas en otro país, te compartimos los horarios respectivos: