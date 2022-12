Falleció Miguel Ángel Ghigliazza: la voz de Mad Max, La Mole y Machete

Miguel Ángel Ghigliazza estuvo desaparecido poco más de cinco meses. Luego de tanta incertidumbre y búsqueda por parte de su familia, su sobrina Bony dio a conocer el deceso del conocido actor de doblaje por medio de sus redes sociales.

“Buenas noches, antes que nada, quiero agradecer a todos los que se preocuparon por su desaparición, que pusieron un granito al compartir, preguntar y estar pendiente de mi tío. Desafortunadamente, mi tío ya está descansando en paz”, compartió.

¿Cómo murió Miguel Ángel Ghigliazza?

Bony Ghigliazza no ahondó en las razones de la muerte de su tío, pero dejó entrever que podría haber sido víctima de algún delito o agresión: “Te voy a extrañar mucho tío, que dios te haga justicia”. Por su parte, los fans le enviaron sus más sentidos pésames.

¿Qué personajes del cine interpretó?

Miguel Ángel Ghigliazza dio vida a La Mole en las películas de los “4 Fantásticos”, Héctor Ado en “Malo con Carne” y Jango Fett en “Star Wars”. También es conocido por ser la voz de Danny Trejo en sus películas como Machete y la trilogía de “Mini espías”.

Cabe resaltar que Ghigliazza no se dio abasto en el mundo del cine. El talento del intérprete también llegó a los animes y videojuegos, dejando claro su pasión por el doblaje y el impacto que dejará su ausencia en estos rubros.

En el primer caso, es conocido como el Señor Huffington en “Yu-Gi-Oh! GX”, Fatty River en “Cowboy Bebop”, Shisami en “Dragon Ball Super” y “Asura Kabuto” en One Punch Man. En el segundo, será recordado por su participación en “League of legends”, “Star Wars Jedi: Fallen Order” y “Gears of war 3″