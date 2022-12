“Avatar 2″ busca el Oscar por mejores efectos visuales: ¿Tiene competencia?

“Avatar: el camino del agua” llegó a los cines luego de 13 años y los fans no podrían estar más contentos con el regreso a Pandora. Como era de esperarse, su estreno fue todo un éxito y ya hay quienes la tienen como favorita para los premios Oscar.

Su predecesora estuvo nominada a nueve categorías y la segunda entrega no se quiere quedar atrás. La competencia no será sencilla, pero los fans y expertos prevén que tiene el premio asegurado en la categoría de mejores efectos visuales.

En Rotten Tomatoes, la segunda parte de “Avatar” obtuvo una aprobación del 78% por parte de la crítica. “Visualmente hablando, ‘Avatar: the way of water’ es una experiencia asombrosamente inmersiva”, dictaminó el consenso de los especialistas

Los fanáticos tampoco tardaron en elogiar el film en redes sociales: “Nunca apuestes contra James Cameron”, “Intento evitar la hipérbole”, “Nunca he visto nada igual desde el punto de vista técnico y visual” y “Es abrumadora” fueron algunas de las alabanzas.

La segunda parte de "Avatar" fue un éxito en Perú. Foto: composición LR / Disney

¿Contra qué películas podría competir?

En la categoría de mejores efectos visuales, “Avatar 2” podría enfrentarse a rivales como “Top Gun Maverick”, “The Batman”, “Black Adam” y “Doctor Strange 2″. Sin embargo, la película de James Cameron parece tener el premio ganado.

¿De qué trata “Avatar: el camino del agua”?

Jake Sully y Ney’tiri han formado una familia tras la batalla que casi devasta a Pandora. Sin embargo, se verán obligados a abandonar su hogar nuevamente cuando un antiguo enemigo vuelve y amenaza con separarlos para siempre.