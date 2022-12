Final de “AFHS” guarda sorpresa: ¿Fernanda volverá? ‘Joel’ apuesta por retorno de una ex

Quedan pocos días para ver el gran final de la temporada 9 de “Al fondo hay sitio”, serie que volvió por todo lo alto este 2022. Junto con nuevos personajes y los miembros del reparto ya conocidos por los fans, este año se ha podido saber más sobre los Gonzáles y los Montalbán-Maldini.

Mientras llega el cierre de “AFHS”, Erick Elera conversó con “América noticias” sobre sus expectativas ante el capítulo final. “Ya no sé si renegar con Joel. Me divierto. La serie está bien, la gente la disfruta y eso está bacán”.