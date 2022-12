“La reina del sur 3x43″: ¿Oleg morirá? Hora y dónde ver capítulo con Kate del Castillo

Ya en Perú, Teresa Mendoza, Oleg y el resto de sus aliados son perseguidos por el jinete rojo, individuo que hará todo lo posible para atraparlos y acabar con ellos.

Mientras siguen con su viaje, y esquivando a la DEA, Teresa y Oleg están en Machu Picchu, donde tienen una escena que los fanáticos han esperado por tanto tiempo: una confesión de amor.

Con las ruinas de testigo, Oleg dice: “Es algo que no puedo seguir ocultando. Cuando Julia (su expareja) me reclamaba por nuestra amistad, me parecía absurdo. Cuando te volví a ver después de tanto tiempo me di cuenta de que nuestra amistad ya no era la misma ”, compartió.

Adelanto de “La reina del sur 3″, capítulo 43

¿Qué pasará en el capítulo 43 de “La reina del sur”?

En el episodio de hoy, Teresa y Oleg son atrapados por los hombres del Jinete rojo, quienes lo llevaron ante su líder. Sin salida, Mendoza se pondrá nerviosa al saber que no solo su vida está en peligro una vez más, sino también la de Sofía, su hija.

"La reina del sur" estrenó su tercera temporada y también se puede ver sin tener acceso al canal de Telemundo. Foto: composición LR/Telemundo

Fecha de estreno de “La reina del sur 3″, capítulo 43

El capítulo 43 de “La reina del sur 3″ llega este martes 20 de diciembre por Telemundo y Telemundo app.

¿Dónde ver el estreno del nuevo episodio EN VIVO?

La tercera temporada de “La reina del sur 3″ se transmite a través de Telemundo. En su página web y en su aplicación móvil también está disponible.

A continuación, te compartimos los canales de transmisión oficiales:

México: 214 (SD) y 1226 (HD) en Sky, 205 en Izzi, 214 (SD) y 1214 (HD) en Megacable, 223 en Star TV

Guatemala: 214 (SD) y 1226 (HD) en Sky, 116 (SD) y 1116 (HD) en Claro TV

Venezuela: 231 en Simple TV, 381 en Movistar TV, 28 en Inter, 318 en Inter Satelital

Colombia: 231 en DirecTV, 446 (SD) y 1446 (HD) en Claro TV (cable), 446 en Claro TV (satélite), 381 en Movistar TV, 160 (SD) y 367 (HD) en Tigo

Ecuador: 231 en DirecTV, 260 (SD) y 760 (HD) en Claro TV, 618 en Grupo Tv Cable, 157 en CNT TV

Perú: 231 en DirecTV, 112 en Claro TV, 18 en Star Globalcom, 20 (SD) y 33.2 (HD) en Cable Visión

Bolivia: 624 (SD) y 776 (HD) en Tigo, 413 en Cotas, 318 en Inter Satelital, 103 en Entel

Paraguay: 72 en Claro TV, 54 en Tigo Star, 202 en Tigo (satélite)

Uruguay: 231 en DirecTV, 309 en Montecable, 344 en TCC

Argentina: 231 en DirecTV, 331 (digital/HD) en Cablevisión, 99 en Antina, 308 (digital) y 1081 (HD) en Telecentro

Chile: 231 en DirecTV, 20 (SD, Santiago) y 809 (HD) en VTR, 381 en Movistar TV, 145 (SD) y 645 (HD) en Claro TV (cable), 381 en Claro TV (satélite), 318 en TuVes HD, 149 en Entel TV HD.

¿A qué hora ver “La reina del sur 3″ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Los capítulos de “La reina del sur 3″ se pueden ver a partir de las 8.00 p. m. en Perú. En caso de que vivas en otro país, te compartimos los horarios respectivos: